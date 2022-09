A IL CENTRO PRENDE VITA BACK TO THE NATURE – un evento interamente dedicato ai valori eco-sostenibili del mall

In occasione dell’inizio della 3° edizione della Milano Green Week, alla quale IL CENTRO partecipa con il municipio 8, BACK TO THE NATURE propone diverse installazioni a tema, laboratori gratuiti per i bambini e la creazione di un Manifesto di 10 punti con l’elenco delle attività green virtuose quotidiane che si realizzano nel mall.

Protagoniste di BACK TO THE NATURE, 3 installazioni a rappresentare il concetto di circolarità, ovvero quanto dalla natura si possono ricavare opere e come, da queste, si può tornare alla natura.

Tutto nasce, infatti, dalla natura: Acqua, Legno, Terra, Energia… Tutte materie prime sfruttate per creare oggetti e materiali d’uso quotidiano. Le installazioni nel mall sono state progettate per mostrare quanto è possibile, e doveroso, ridonarle alla natura.

Contemporaneamente, le installazioni saranno l’occasione per far conoscere da vicino l’impegno sostenibile quotidiano de IL CENTRO. Ogni opera, infatti, integra il Manifesto di 10 punti che riassume le attività che, tutti i giorni, anche IL CENTRO attua a favore dell’ambiente.

Nei giorni 1 e 2 Ottobre, ai più piccoli è dedicato uno straordinario laboratorio creativo a tema sostenibilità e riciclo per imparare a riutilizzare in modo creativo i materiali di utilizzo comune (carta, plastica, legno, sassi, spugne e molti altri).