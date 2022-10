Al via oggi a Milano il Festival della Missione

Milano, 29 settembre 2022 – Prende il via nel pomeriggio di oggi, a Milano, il Festival della Missione, un evento nazionale promosso da Missio (organismo pastorale della CEI) e CIMI (Conferenza degli Istituti missionari italiani), ospitato dall’Arcidiocesi di Milano.

Per l’occasione papa Francesco ha inviato tramite il Segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, un messaggio all’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, e idealmente a tutti i partecipanti al Festival. Nel messaggio in allegato, che verrà letto durante uno degli eventi inaugurali del pomeriggio ed è sotto embargo fino alle 19 di oggi, il Pontefice auspica «che le giornate di festa e di preghiera, di ascolto e di confronto, possano favorire in tutti la consapevolezza che la missione non è un’appendice della fede, ma è il cuore della vita della Chiesa».

La maggior parte degli eventi del Festival, che terminerà nel pomeriggio di domenica 2 ottobre, si svolgerà alle Colonne di San Lorenzo, nello spazio antistante l’omonima Basilica (o al suo interno, in caso di pioggia), ma è stato stilato anche un ampio programma di eventi paralleli in altri luoghi del centro città, insieme a diverse proposte di preghiera e spiritualità.

Tra i principali eventi dei primi due giorni del Festival segnaliamo in particolare (tutti alle Colonne di San Lorenzo):

. Oggi ore 18.30: “Vivere per dono”: dialogo tra don Alberto Ravagnani (comunicatore social) e mons. Giuseppe Satriano (arcivescovo di Bari-Bitonto).

. Oggi ore 19: “Ora d’aria”: dialogo tra Diego Cugia (autore radio televisivo e sceneggiatore) e Patrick Zaki (attivista e ricercatore, in collegamento). Evento in collaborazione con Molte Fedi.

. Domani ore 11: “Far fiorire la vita – La missione Maddalena”: con mons. Luca Bressan (vicario episcopale per la Cultura, la carità, la missione e l’azione sociale dell’arcidiocesi di Milano), don Dante Carraro (direttore di Cuamm Medici con l’Africa), Emilce Cuda (teologa argentina e segretario della Pontificia Commissione per l’America Latina), Serena Noceti (teologa), il cardinale Matteo Zuppi (arcivescovo di Bologna e presidente della CEI).

. Domani ore 18 “Giustizia e con-dono”: con Marta Cartabia (Ministro della Giustizia), Adolfo Ceretti(criminologo), Ferruccio De Bortoli (editorialista del Corriere della Sera), suor Nelly León (dell’ordine di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore, cappellana del carcere femminile di Santiago del Cile)

Sono più di 100 gli ospiti italiani e stranieri, a cui si aggiungono i 150 testimoni che animeranno gli “aperitivi missionari” in bar e bistrot del centro; 200 i volontari coinvolti e oltre 20 gli istituti e le parrocchie che accoglieranno i partecipanti in arrivo da tutta Italia. La partecipazione al Festival è libera e gratuita, ma iscrivendosi è possibile usufruire di alcune convenzioni: al momento sono più di 2mila gli iscritti. Sul sito www.festivaldellamissione.ittutti i dettagli sul programma, i profili degli ospiti e i luoghi del Festival.