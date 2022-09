BICI AMICA: LA PEDALATA PER LE VIE DI MILANO PER BAMBINI E FAMIGLIE

Sabato 8 ottobre, biciclettata da Città Studi a Segrate, organizzata da CasAmica onlus

10 km in bici, merenda e attività per bambini. Una festa per l’inizio dei lavori di costruzione della nuova struttura di accoglienza di CasAmica onlus per i malati lontani da casa.

Sabato 8 ottobre, CasAmica onlus, in collaborazione con Fondazione Mediolanum, organizza una biciclettata per tutte le famiglie che attraverserà le vie di Milano per arrivare a Segrate, dove sorgerà la nuova struttura di accoglienza dell’associazione dedicata a chi deve sottoporsi a cure lontano da casa e ai suoi famigliari.

L’appuntamento è per tutte le famiglie e i bambini, per trascorrere un pomeriggio all’aperto, vivere la città in modo sano e partecipato, condividere passioni e divertimento e festeggiare l’inizio dei lavori per la costruzione della nuova casa che accoglierà fino a 60 persone al giorno.

La nuova struttura di Segrate è stata sostenuta fin dall’inizio da Fondazione Mediolanum in memoria di Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum e grande appassionato di ciclismo.

Bici Amica, evento organizzato con il supporto tecnico di Witoor (ideatori fra gli altri di Bike Night Milano), prenderà il via dalla Basilica dei Santi Nereo e Achilleo (nel quartiere di Città Studi, in Viale Argonne 56), il ritrovo è previsto alle 14 e la partenza alle 15. L’itinerario seguirà un percorso di 10 km che incrocerà il Naviglio Martesana con una tappa alla Stazione Radio, edificio di RFI fra i binari della Stazione Centrale e la Martesana, oggi rigenerato attraverso un progetto di casa di produzione audio e un centro culturale del vivere sostenibile. Qui, per tutti i bambini, prima di ripartire alla volta di Segrate, saranno organizzate attività interattive per giocare e divertirsi con i suoni e l’ascolto. L’arrivo finale sarà per le 17.30 al parco di Segrate, dove tutti i partecipanti troveranno ad accoglierli un momento di festa e la merenda finale, al termine dei quali, per le 19.30 circa, saranno riaccompagnati al luogo di partenza. I bambini potranno partecipare dai 7 anni accompagnati da un adulto.

Tutti i bambini con meno di 7 anni, accompagnati da un adulto, potranno aspettare fratelli, sorelle, genitori, nonni impegnati nella biciclettata, nei giardini della Basilica dei Santi Nereo e Achilleo, dove saranno organizzate, appositamente per loro, attività e giochi a cura di CasAmica.

«Questo evento di fine autunno – afferma Lucia Vedani, presidente di CasAmica – vuole essere un momento di festa per dare il via alla costruzione della nostra settima casa, che ci permetterà di accogliere e far sentire in famiglia ancora più persone costrette a venire a Milano da altre parti d’Italia, anche molto lontane, per avere le cure di cui hanno bisogno. È anche un’occasione per aprirci alla comunità, di Milano, dove siamo nati, e di Segrate, dove sorgerà la nuova casa e per la quale ci auguriamo diventi punto di riferimento e motivo di orgoglio».

Per l’iscrizione e tutte le informazioni: www.biciamica.it

Solo per gli adulti è richiesta una quota di partecipazione di 15euro.

Per info sull’evento: info@biciamica.it; www.biciamica.it

Per info su CasAmica Onlus: www.casamica.it

CasAmica è un’organizzazione di volontariato che dal 1986 accoglie i malati costretti a spostarsi in altre città e in altre regioni per cure e interventi chirurgici e i loro familiari. Attualmente gestisce sei case di accoglienza a Milano, Lecco e Roma. Una delle quattro case di Milano e un’area della casa di Roma sono dedicate all’ospitalità dei bambini malati e delle loro famiglie. Aperte 365 giorni all’anno, le strutture si trovano nei pressi di importanti centri di eccellenza ospedaliera, come il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e l’Ospedale Manzoni di Lecco. In tutte le case di accoglienza gli ospiti trovano il conforto, la dedizione e il sostegno di oltre 120 volontari e degli operatori di CasAmica, nel rispetto di uno stile di accoglienza che negli anni si è fatto sempre più attento a creare un ambiente confortevole e familiare. CasAmica nell’arco di 35 anni ha offerto un letto e il calore di una famiglia a 100mila persone.

CasAmica a Milano: 4 Case, di cui una esclusivamente dedicata ai bambini, 100 posti letto complessivi. Le Case si trovano in via Fucini, via Saldini e via Sant’Achilleo, in una zona strategica che serve principalmente i pazienti dei seguenti ospedali: Istituto Nazionale dei Tumori, Istituto Neurologico Carlo Besta, Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi, Ospedale San Raffaele, Istituto Clinico Humanitas. Un’ulteriore struttura è in fase di realizzazione

FONDAZIONE MEDIOLANUM ONLUS

Fondazione Mediolanum nasce nel 2001 con l’obiettivo di sviluppare le principali attività in ambito sociale del Gruppo bancario Mediolanum. Diventa Onlus nel 2012 e dal 2005 si concentra su progetti dedicati all’infanzia in condizione di disagio in Italia e nel Mondo, bilanciando le proprie risorse fra i seguenti ambiti: assistenza, scuola, sanità, ricerca, diritti.

Con la Mission “Educare alla libertà affinché i bambini di oggi possano essere gli adulti liberi di domani”, dal 2005 al 2021, la Onlus ha sostenuto 834 progetti erogando 24,7 milioni di euro e aiutando a crescere oltre 145.000 bambini in condizioni di disagio in Italia e in 49 Paesi nel mondo, con l’obiettivo di arrivare ad aiutare 300.000 ragazzi entro il 2030.

www.fondazionemediolanum.it