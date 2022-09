Ceriano Laghetto. FESTA DEI CORTILI – 6^ EDIZIONE

“Quater pass in compagnia tucc insema in fund la via“ Domenica 2 ottobre 2022

dalle ore 12.00

Resoconto

Un percorso enogastronomico per le corti del centro storico di Ceriano Laghetto

realizzato in collaborazione con le associazioni cerianesi e con le corti:

“Curt del Gulpin”, “Curt del Bonalum”,”Curt del Pedroeu”, “Curt del Macallè” e “Villa Rita”

e inoltre mercatini dei sapori e artigianato, mostra del costume contadino, gioco ludico, battesimo della sella,

esposizione mezzi agricoli, auto e moto d’epoca, laboratorio per bambini, canti e suonate in allegria, figuranti in costume,

mostra fotografica a cura dei volontari per il 25esimo anniversario del C.D.I. Macallè.

Per informazioni:

02/96661327 (orari ufficio)



mail: cultura@ceriano-laghetto.org