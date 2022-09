Milano. Incidente in via Cusago, auto finisce in un fosso: deceduta 91enne

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 settembre 2022 – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.25, in via Cusago, all’altezza del civico 275, nel tratto adiacente alla chiesa sconsacrata di Santa Maria a Monzoro, una donna di 91 anni è deceduta in un fosso, dopochè la sua vettura si è ribaltata. Sul posto sono giunte un’ambulanza e un’automedica insieme ai Vigili del Fuoco oltre alle forze dell’ordine, che hanno ricostruito la dinamica del sinistro mortale, ma, inutili sono stati i soccorsi.

V. A.