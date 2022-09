Nasce A Call for WOMEN – CALL ME Project: il primo progetto di ricerca per la prevenzione cardiovascolare femminile

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 settembre 2022 – In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, debutta il progetto di ricerca e prevenzione cardiovascolare femminile A Call for WOMEN – CALL ME Project, sostenuto da GSD Foundation, la fondazione non profit del Gruppo San Donato e da Go Red for Women, l’associazione impegnata nella tutela della salute del cuore delle donne, supportata dall’American Heart Association.

L’idea è ambiziosa: il progetto, sotto la guida della dottoressa Serenella Castelvecchio, responsabile della Prevenzione Cardiovascolare e Medicina di Genere presso l’IRCCS Policlinico San Donato, partirà da un’indagine web, rivolta per questa prima fase alle donne della Lombardia che abbiano compiuto 18 anni d’età.

L’obiettivo primario del progetto è quello di sondare il grado di consapevolezza delle donne circa il proprio profilo di rischio cardiovascolare al fine di migliorare la conoscenza dei fattori che ne compromettono lo stato di salute ed identificare strategie personalizzate di prevenzione e cura.

Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte dell’universo femminile e a pagarne le spese sono sempre più spesso le generazioni giovani, poco informate del proprio profilo di rischio, che include fattori tradizionalmente noti come l’ipertensione o il fumo e fattori meno noti come la depressione o i disturbi alimentari.

La survey sarà composta da semplici domande che indagano lo stile di vita, lo stato di salute, le abitudini alimentari, la familiarità con alcune patologie ed i mezzi di informazione di cui le donne si avvalgono. Lo studio sarà coordinato da un gruppo multidisciplinare di professioniste già attive nel settore clinico, gestionale e di ricerca.

La compilazione online del questionario, rigorosamente anonimo, non richiederà più di dieci minuti, le informazioni saranno depositate in un database certificato per la protezione dei dati e successivamente analizzate e rese note in forma di pubblicazioni scientifiche, al fine di promuovere una ricerca più specifica verso la medicina di genere.

Di seguito il link con il questionario: https://it.surveymonkey.com/r/CallforWomen

“Questo progetto, che abbraccia donne di ogni età, si pone come primo obiettivo quello di sensibilizzare l’universo femminile in merito alla salute del cuore, in considerazione del fatto che le malattie cardiovascolari sono responsabili, in Italia, del 35,8% di tutti i decessi e colpiscono più le donne degli uomini. Grazie a questa survey avremo una fotografia precisa dello stato di salute della popolazione femminile lombarda, da cui partire per individuare strategie di cura sempre più personalizzate. Lo step successivo sarà quello di proporre screening per la raccolta di dati clinici e laboratoristici, e nel contempo estendere la survey a livello nazionale” ha dichiarato la dottoressa Serenella Castelvecchio.