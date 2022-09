Triathlon – Sabato a Milano la “Fabian Experience”: una giornata di allenamento con l’olimpionico Alessandro Fabian

Appuntamento da non perdere per appassionati e non solo: l’atleta padovano, due partecipazioni alle Olimpiadi, sarà alla Canottieri Olona per incontrare i tifosi e far provare a tutti una sessione di allenamento di triathlon

Milano, 29 settembre 2022 – Una giornata in compagnia di Alessandro Fabian, per scoprire il mondo del triathlon e provare questa affascinante disciplina. Un appuntamento da non perdere sia per gli appassionati, sia per chi vuole avvicinarsi per la prima volta a questo sport, anche perché a fare da “coach” ci sarà proprio il triatleta più vincente d’Italia, che in carriera vanta due partecipazioni alle Olimpiadi.

Alessandro invita tutti alla “Fabian Experience”, un’intera giornata dedicata al triathlon in compagnia proprio del fenomeno azzurro. Sabato 1° ottobre a Milano, presso la storica Canottieri Olona sui Navigli, appassionati e amatori potranno vivere al fianco di Alessandro Fabian un Triathlon Slow Flow, toccando tutte e tre le discipline, sia sulla base più tecnica, sia sul piano psico-emotivo di una gara.

A partire dalla mattina, previste una sessione di rulli e una in vasca, affrontando gli aspetti tecnici ed emotivi della bici e del nuoto. Poi il pranzo e una tavola rotonda con Alessandro, infine la corsa con consigli di tecnica, respirazione e fatica. A conclusione dell’evento anche un aperitivo finale. Insomma, una giornata per vivere il triathlon a 360 gradi aperta a tutti, non solo a chi pratica questo sport da anni, ma anche a chi vuole scoprirlo. È solo richiesta una base di preparazione per tutte e tre le discipline: bicicletta, nuoto e corsa.

Tutte le informazioni dell’evento e le modalità di partecipazione sono disponibili al seguente link Programma Fabian Experience — FBN – EXP (fabian-experience.com).

“Non vedo l’ora di tornare a respirare l’affetto e la vicinanza dei miei tifosi e degli appassionati di triathlon – le parole di Fabian – Aspetto tutti sabato 1° ottobre alla Canottieri Olona di Milano, sarà una giornata tanto intensa quanto entusiasmante e ci divertiremo sicuramente”.

V.A.