Fondazione Riccardo Catella – GLI APPUNTAMENTI DI OTTOBRE DEL PROGRAMMA CULTURALE DI BAM

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 settembre 2022 – Di seguito l’elenco degli appuntamenti gratuiti e aperti a tutti ideati da BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, progetto di Fondazione Riccardo Catella, per il mese di Ottobre 2022:

Domenica 2 ottobre, ore 10.00-16.30 – BAM Workshop Kids & Adults: Spaventapasseri. Prosegue il ciclo mensile di workshop per bambini e adulti dedicati alla botanica e alle sue tradizioni, con un focus sugli spaventapasseri, che fin dall’antichità avevano il compito di aiutare a custodire i campi seminati. e a BAM aiuteranno a preservare la semina dei prati fioriti. In programma tre laboratori:

BAM Workshop Kids (3-6 anni), ore 10.00-11.00. Leggendo e mostrando un libro illustrato sugli spaventapasseri, si introdurranno i piccoli all’attività del workshop, che prevede la realizzazione di piccoli spaventapasseri pret-a-porter pronti per essere portati a casa.

BAM Workshop Kids (7-11 anni), ore 11.30-12.30. Sagome di cartone, materiali di scarto e tanti elementi naturali sono gli ingredienti fondamentali per un laboratorio creativo d’eccezione che prevede la costruzione di un personalissimo spaventapasseri!

BAM Workshop Adults, ore 15.30-16.30. Lavoro di gruppo per questa ultima sessione dedicata agli adulti, che con strutture in legno e altri materiali naturali e di scarto, come cappelli, cappotti e altri accessori si cimenteranno insieme nella costruzione di quattro spaventapasseri da installare direttamente nel parco.

Martedì 4 e 11 ottobre, ore 16.45-17.45 – BAM Workshop ORTI Kids. Proseguono durante tutto il corso dell’anno i laboratori di orticoltura, fiore all’occhiello della programmazione di Fondazione Riccardo Catella, in programma tutti i martedì del mese nel Giardino De Castillia. Un vero e proprio percorso di avvicinamento alla natura per i più piccoli, per imparare a coltivarla, rispettarla ma anche scoprirne i segreti.

Sabato 8 ottobre, 10.00-13.00 – BAM Talk: Arte che cura: la salute parte dal cervello. Due appuntamenti conclusivi del percorso dedicato al benessere psico-fisico a contatto con la natura, realizzato in collaborazione con Lundbeck Italia con il patrocinio del Comune di Milano, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale:

BAM Workshop Adults: Musicoterapia, ore 10.00-11.30. La musica come strumento educativo, riabilitativo e terapeutico per far sperimentare ai partecipanti diverse tecniche di comunicazione non verbale, con strumenti e sonorità che riescano a veicolare emozioni e stati d’animo. In collaborazione con TryBe.

BAM Talk, ore 12.00-13.00. Un momento di dialogo e scambio tra esponenti di diversi ambiti professionali per comprendere al meglio quanto sia importante mantenere il cervello in salute. Il talk vede l’esclusiva partecipazione di: Lamberto Bertolé, Presidente del Consiglio Comunale e Assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano, Bernardo Dell’Osso, Direttore Dipartimento di Salute Mentale ASST Fatebenefratelli Sacco, Professore Ordinario di Psichiatria Università degli studi di Milano; Monica Di Luca, Professore Ordinario Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari Università degli Studi di Milano; Tiziana Mele, Amministratore Delegato Lundbeck Italia e Lorenza Vigorelli, Musicoterapista. L’incontro è moderato dalla giornalista Nicoletta Carbone e avrà uno speciale accompagnamento musicale con Laura Magistrelli al clarinetto e Elena Zuccotti all’arpa e la collaborazione di CMT – Centro di Musicoterapia di Milano.

Domenica 9 ottobre, 10.00-13.00 – Dialoghi per l’ambiente “GRIGIO – Biodiversità urbana: al di là del verde in città”. Dopo il grande successo del 2021 con oltre 1 milione di visualizzazioni si chiude la seconda edizione del ciclo Dialoghi per l’ambiente, ideata da BAM in collaborazione con Fondazione Corriere della Sera, un percorso di approfondimento sulla natura urbana, per scoprire i sistemi naturali cittadini e il ruolo che giocano sull’ambiente. La giornata si articola con le seguenti attività:

BAM Workshop Kids – Poster Power, ore 10.00-11.00. Laboratorio ludico-didattico per bambini, guidato da Teresa Sdralevich, grafica, e Alberto Emiletti, redattore di Internazionale Kids, per esercitare la creatività, progettando poster capaci di convincere, provocare ma soprattutto comunicare.

BAM Talk, ore 11.00-12.00. I protagonisti dell’appuntamento “GRIGIO – Biodiversità urbana: al di là del verde in città”, trasmesso anche in streaming sul sito di BAM e Corriere.it, sono l’architetto Stefano Boeri e la politica e fisica Maria Chiara Carrozza, modera Massimo Sideri editorialista e inviato del Corriere della Sera.

ALL4BAM, ore 12.00-13.00. Un ulteriore momento di dibattito, dialogo e scambio fatto dai giovani per i giovani. In collaborazione con CulturIT.

Domenica 23 ottobre, ore 8:00-20.00 – BAM! Il Parco si fa Isola. Torna a BAM per il secondo anno consecutivo la festa a cielo aperto per celebrare il quartiere Isola e i suoi cittadini e consolidare le connessioni tra le diverse realtà del Distretto, tra contemporaneità e tradizione. Al mercatino di tradizione isolana con prodotti artigianali e agroalimentari a km 0, in collaborazione con Campagna Amica di Coldiretti – e Salumeria del Design, che con “Botteghe e fattorie sotto i grattacieli” prende vita tra le promenade del Parco, si affianca FAME Market, alla Stecca3, mostra-mercato caratterizzata dall’approccio innovativo al riuso e al riciclo. La giornata propone momenti ludico-creativi per tutte le età e ribadisce il binomio natura-cultura che caratterizza tutto il programma culturale di BAM:

BAM Workshop Kids: Fattorie Didattiche, dalle ore 10.00

BAM workshop Adults&Kids: Maestro Giardiniere, ore 10.00-11:30

Passeggiata letteraria e botanica: La Milano dell’Isola dal dopo guerra a oggi, ore 10:30-12.00

Pic-nic in the Park, ore 12.30-14.30

Performing Art in the Park: Banda d’Affori, ore 13.00-14.30

BAM talk: Dialoghi tra i rami, ore 14.30-16.00

Torneo di bocce per bambini, adulti e famiglie, dalle ore 15.30

Passeggiate BAM: Passeggiata direttrice da BAM al quartiere degli artisti, ore 15.30

Visita guidata alla Casa della Memoria, ore 16.00-17.30

L’appuntamento è realizzato in collaborazione con Comune di Milano, Associazione Rete Distretto Isola, Casa della Memoria, Campagna Amica – Coldiretti Milano-Lodi-Monza-Brianza, ZONA K, Salumeria del Design, e Stecca 3.

All’interno del programma wellness di BAM proseguono per tutto ottobre gli appuntamenti realizzati in collaborazione con Nike, Wellness Partner di BAM:

YOGA Monday, tutti i lunedì alle ore 18.30, per iniziare la settimana con una lezione di yoga con cui trovare l’equilibrio tra mente e corpo e canalizzare la giusta carica di energia, in compagnia di Giulia Peditto e Ivana Poludvorna.

Training Tuesday, tutti i martedì alle ore 18.30, un allenamento completo ed equilibrato con esercizi funzionali e cardio, con i Nike trainer Ivana e Paolo.

Running Thursday, tutti i giovedì alle ore 18.30, in compagnia delle Nike Coach Anita e Najla, dedicato agli appassionati di corsa.

E l’attesa passeggiata l’ultima domenica di ogni mese dell’anno

Domenica 30 ottobre – Passeggiate BAM: Design, Natura e Architettura, ore 15.30-16.30

Tutti gli appuntamenti del palinsesto culturale di BAM sono gratuiti su registrazione. Info e prenotazioni su www.bam.milano.it. Gli allenamenti realizzati in collaborazione con Nike potranno essere prenotati anche tramite Nike Run Club, Nike Training Club e Nike app.

E per i BAMFriend – la Green Community di BAM che sostiene giorno dopo giorno con una membership la cura del parco – sempre la possibilità di riservare il proprio posto: uno dei benefit a loro riservati in tutti gli eventi del palinsesto culturale del parco.

Tutto il programma culturale di BAM è reso possibile grazia al sostegno dei Park Ambassador Volvo Car Italia e Assiteca.