Il “JazzMi” fa tappa al “Ponte della musica” di Corsico

Corsico (30 settembre 2022) – Sabato 8 ottobre, per la prima volta il JAZZMI, uno tra i maggiori festival jazz in Italia e in Europa, farà tappa a Corsico, con due concerti che si terranno sul rinnovato “Ponte della musica”, tra il quartiere Burgo e piazza F.lli Cervi.

«La partecipazione a Jazzmi – evidenzia il sindaco Stefano Martino Ventura – riporta la musica al centro della vita dei corsichesi e rende Corsico parte della grande comunità milanese della cultura.

Ringrazio Fondazione Comunità Milano e Jazzmi per aver scelto Corsico e una location così bella come il ponte della musica».

Alle ore 19.30, si esibiranno gli “Irusu Project”: una band dal sound super originale che spazia con disinvoltura tra jazz contemporaneo e pop music.

Alle 21, sarà la volta dei “Macaja Parade”, che ricreeranno il tipico Dixieland per catapultarci

direttamente tra le strade di New Orleans.

Proprio il jazz è stato il genere musicale che lo scorso giugno aveva fatto da cornice all’inaugurazione del ponte ciclopedonale, che l’amministrazione comunale ha riqualificato con una straordinaria opera di manutenzione e la realizzazione di due murales con l’obiettivo di dare una precisa identità a un luogo frequentato ma fino ad allora anonimo. Così, nei mesi scorsi il ponte verde della Burgo è diventato il “Ponte della musica”.

A Corsico, verrà suonato il jazz come momento di unione tra due quartieri della città, in un momento storico in cui è importante ricostruire ponti e permettere ai popoli di incontrarsi e unirsi.

Giunto alla sua settima edizione, JAZZMI – con i suoi duecento eventi in programma – è un grande evento territoriale che coinvolge Milano e i Comuni della Città metropolitana. È un progetto realizzato con il contributo del ministero della cultura e con il supporto della Fondazione di Comunità Milano.

Il programma completo è disponibile sul sito jazzmi.it.