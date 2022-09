Magenta. Il saluto alla dottoressa Ornella Pesenti – responsabile della Farmacia di Pontevecchio

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 30 settembre 2022 – Ultimo giorno di servizio oggi prima della pensione per la dottoressa Ornella Pesenti, ‘storica’ responsabile della Farmacia di Pontevecchio. Il Sindaco Luca Del Gobbo ha voluto salutarla, insieme all’Assessore alle Farmacie Simone Gelli, al Segretario Generale Diana Naverio e al Dirigente del Settore Finanziario e Amministrativo Davide Fara. “Ornella, la dottoressa Pesenti, è stata esempio di grande professionalità e di notevole spessore umano; trentacinque anni trascorsi nella Farmacia di Pontevecchio dal 1987, è stata un punto di riferimento per i cittadini della frazione, una figura rassicurante e ‘amica’, rivestendo un importante ruolo per tutta la comunità”, ha detto il Sindaco Del Gobbo.

Redazione