Corsico. Riorganizzati e potenziati i servizi sociali

Il nuovo servizio è aperto ogni lunedì dalle ore 9 alle 11 in via D. Alighieri 11. “Riorganizzare completamente il servizio è stata una priorità assoluta dell’amministrazione comunale”

Corsico (1 ottobre 2022) – Ha preso via nei giorni scorsi il nuovo servizio di segretariato sociale, che finalmente dispone di un numero congruo di assistenti sociali e una coordinatrice, che a Corsico mancavano da molti anni.

“Quando abbiamo preso in mano la città – spiega il sindaco Stefano Martino Ventura – per avere un appuntamento con i servizi sociali erano necessari mesi a causa della carenza e della disorganizzazione del personale. Per questa ragione, abbiamo fatto un investimento consistente sugli operatori sociali e riorganizzato completamente il servizio: è stata una nostra priorità assoluta. Ringrazio tutti i dipendenti comunali e l’assessora alle politiche sociali Elena Galli – conclude il sindaco Ventura – che hanno lavorato per ridare accessibilità e dignità a questo servizio così importante per la nostra città”.

Redazione