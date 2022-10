Debutto in campionato per l’Allianz Powervolley: la “Prima” domenica con Cisterna all’Allianz Cloud

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 ottobre 2022 – Finalmente ci siamo, è arrivato il momento di giocare per i tre punti. Domani pomeriggio, alle ore 18 (diretta su Volleyballworld.tv) all’Allianz Cloud, l’Allianz Powervolley Milano debutta in Superlega nella sfida della prima giornata contro la squadra di coach Fabio Soli, la Top Volley Cisterna. Coach Piazza potrà contare su tutto il suo organico, un organico in parte confermato e in parte rinforzato dai tanti arrivi durante l’estate. Di fianco a capitan Piano, Pesaresi, Patry, Porro e Ishikawa, sono infatti arrivati Ebadipour, Vitelli, Loser, Lawrence, Mergarejo e i giovani Diavoli Bonacchi e Colombo dando così vita ad un nuovo gruppo che ha avuto però solo un paio di settimane per allenarsi al gran completo vista la partecipazione di tanti atleti ai Mondiali appena conclusi.

Dall’altra parte della rete, la Top Volley Cisterna si presenta a Milano con vigore dopo l’approdo ai Play Off Scudetto della passata stagione e, soprattutto, dopo l’ultimo colpo di mercato che ha suscitato una ventata di entusiasmo, ovvero l’approdo in maglia pontina di uno schiacciatore esperto e dalla grande tecnica come il tedesco Denis Kaliberda, vecchia conoscenza del Campionato Italiano.

L’Allianz Cloud apre le porte alla Superlega e con il campionato anche l’appuntamento di Volley4All per vivere insieme al pubblico grandi emozioni sportive e non. Non poteva che essere questo l’inizio del progetto (arrivato alla sua terza edizione) di Powervolley Milano in collaborazione con la Fondazione Allianz UMANA MENTE, a squadre schierate prima del fischio d’inizio, infatti, saranno una rappresentativa della nazionale pallavolo maschile sordi ed una rappresentativa della nazionale pallavolo femminile sordi a cantare l’Inno d’Italia.

Altre novità per l’Allianz Powervolley che, in collaborazione con la Lega Pallavolo, svolgerà la funzione di progetto pilota in riferimento alla configurazione campo da gioco: dopo il successo ottenuto nelle gare di matrice internazionale organizzate dalla FIVB, la società del presidente Lucio Fusaro sarà l’unica squadra di Superlega a disputare le partite casalinghe con le panchine schierate fronte TV, dallo stesso lato del 1° arbitro. E conseguentemente, per ultimo ma non per importanza, prevedrà per la prima volta all’Allianz Cloud anche l’inserimento di lounge a bordo campo riservate.

DICHIARAZIONI

Roberto Piazza (Coach Allianz Powervolley Milano): “È un team nuovo, in cui tutti hanno la voglia di mostrare sul campo che sono utili al progetto. Gli esordienti in Superlega? Le emozioni fanno parte integrante del nostro essere sportivi, per cui ben venga l’emozione di essere in un campionato nuovo come quello italiano, ma credo che il fischio d’inizio della contesa l’unico sentimento sarà quello legato alla determinazione di portare a casa ogni pallone. Non dico il risultato perché quella è una cosa a cui io non penso mai. Sarà una partita complicata come tutte le “prime”. È sempre così: nelle gare d’esordio ci scappano spesso delle sorprese. Sappiamo che ci aspetta una partita complicata per la qualità tecnica di tanti loro giocatori sopra tutti metterei il palleggiatore Michele Baranowicz, per me uno dei più bravi a livello mondiale; possono inoltre contare su giocatori di grande esperienza quali Zingel e Kaliberda”.

PRECEDENTI

Le due squadre si sono incontrate già 24 volte. 10 successi per Milano e 14 per Cisterna.

EX

Yuki Ishikawa a Cisterna (Latina) nel biennio 2016/17 e 2017/18; Jean Patry a Cisterna nel 2019/20; Matteo Staforini a Milano nel biennio 2020/21, 2021/22.

COME VEDERE LA PARTITA

La partita delle ore 18 tra Milano e Cisterna sarà visibile sul sito Volleyballworld.tv con il commento in italiano di Lorenzo Castiglia e Carlo Goldoni.

PROBABILI FORMAZIONI

Allianz Powervolley Milano: Porro – Patry, Piano-Loser, Ishikawa-Ebadipour, Pesaresi (L). All. Piazza.

Top Volley Cisterna: Baranowicz-Dirlic, Rossi – Zingel, Bayram-Sedlacek, Catania (L). All. Soli

Arbitri: Vagni, Braico (Rolla, Cerra)

Impianto: Allianz Cloud di Milano

Ph. Daniele Bianchin