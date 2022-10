(mi-lorenteggio.com) Morimondo, 1 ottobre 2022 Intorno alle ore 19.00 di questa sera lungo la sp 183 all’altezza dell’incrocio con la Strada Statale dell’Est Ticino è avvenuto in incidente stradale tra un veicolo e una moto. Quattro le persone coinvolte, stando alle prime informazioni. Due uomini di 60 anni sono deceduti sul colpo, mentre un terzo ferito è stato trasportato in codice rosso al Niguarda in elicottero.

Notizia in aggiornamento.