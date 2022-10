Milano. La Meloni al Villaggio della Coldiretti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 ottobre 2022 – Prima uscita pubblica post elettorale per la leader di FdI e del centro destra intervenuta al Villaggio Coldiretti, allestito al Castello Sforzesco di Milano. “Sapete che in questi giorni ho scelto di limitare uscite pubbliche per dedicarmi anima e corpo ad affrontare i dossier più urgenti. Se saremo chiamati a governare questa nazione, è chiaro da subito che abbiamo in mente di dare risposte efficaci e immediate ai principali problemi”, ha detto la Meloni. “Non intendiamo fare da soli, credo nei corpi intermedi. La politica deve avere il buon senso di ascoltare e decidere, ma anche l’umiltà di chiedere a chi vive le questioni nel quotidiano quali possono essere le soluzioni. Anche su questo si può costruire un rapporto diverso tra istituzioni e cittadini”.

