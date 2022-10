ALZANO LOMBADO. DECEDUTO IN OSPEDALE INVESTITO MENTRE ERA INSIEME CON IL NIPOTE DI 8 ANNI

(mi-lorenteggio.com) Alzano Lombardo, 2 ottobre 2022 – Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 15.30, lungo la via Provinciale, un pensionato di 88 anni, mentre stava attraversando la strada insieme al nipotino di 9 anni, è stato investito da una Fiat Punto, riportando gravissime ferite, mentre, il nipotino è rimasto illeso. Soccorso da un’ambulanza della Croce Verde, il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Seriate, dove nella serata di ieri è deceduto per le gravi ferite.

Redazione