(mi-lorenteggio.com) Domenica 2 ottobre 2022 alle ore 16 si terrà il tradizionale cambio della Guardia d’Onore al Palazzo del Quirinale, al termine del quale la Banda dell’Aeronautica Militare eseguirà un concerto di cui si indica il programma:

A.Petrillo Gran Varietà

J.P. Sousa The Thunderer

C. Walter Neige d’Avril

L. Clark Cartoon Symphony

A. Di Miniello Marcia d’Ordinanza A.M.