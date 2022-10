CESANO BOSCONE. IN VILLA MARAZZI LA FESTA DEI NONNI E L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA ‘TESTIMONI DEL TEMPO’

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 2 ottobre 2022 – Terminata la Festa Patronale, mattinata intensa e pomeriggio con tante iniziative per una giornata ricca di appuntamenti in Villa Marazzi tra premiazioni, mostre e saggi per la Festa dei Nonni, che si è svolta sin dal mattino, e con l’inaugurazione di una mostra, che chiude il 50° dei festeggiamenti della ricorrenza del Circolo Fotografico Cizanum, dal titolo ‘Testimoni del Tempo’. Un altro lavoro collettivo dei propri Soci, con il quale il Circolo Fotografico Cizanum ha voluto

mettere la firma in calce a questo evento celebrativo iniziato nel marzo scorso e lo fa

presentando oltre alla mostra in Villa Marazzi, un libro fotografico dedicato ai monumenti

della nostra città, con la critica dello storico e scrittore Amadio Fioravante Facchini, presente all’inaugurazione insieme al Sindaco, Simone Negri, insieme ad Elvira Pavesi, presidente del Circolo Cizanum. Leggi tutto sulla mostra a questo link.