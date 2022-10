Esordio amaro per l’Allianz Powervolley: Cisterna espugna l’Allianz Cloud 0-3

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 ottobre 2022 – Bentornata SuperLega Credem Banca! Dopo gli anticipi di ieri, il campionato più bello del mondo riparte anche per la compagine milanese che quest’oggi ha affrontato all’Allianz Cloud la Top Volley Cisterna di coach Fabio Soli.

La Top Volley Cisterna espugna Milano, a referto si registra un secco 3-0 (22-25, 19-25, 23-25) della durata di un’ora e 20 circa. Nel complesso sono stati tre set ben giocati, che hanno divertito i 2360 spettatori del pubblico dell’Allianz Cloud.

Il primo set si gioca punto a punto, con Milano che attacca, Cisterna che risponde senza lasciare troppo spazio ai meneghini. Poi, sull’11esimo punto Cisterna trova il definitivo allungo per portarsi a quattro punti di vantaggio.

Cisterna si scalda, Baranowicz inizia a distribuire eccellenti palloni ai suoi schiacciatori che registreranno a referto 7 punti in attacco per Dirlic, 5 per Sedlacek e 3 per Kaliberda.

I pontini quindi riescono a tenere a bada la squadra milanese fino a chiudere il match per 22-25.

Secondo set. Coach Piazza manda in campo Mergarejo e Vitelli dall’inizio. Il match prosegue nel solco del precedente e si lotta punto a punto, stavolta però è Cisterna ad allungare con decisione e Milano che insegue, sempre punto a punto. Break da 4-4, ma Top Volley Cisterna non ci sta e scava due punti di vantaggio che la portano sul 6-4. La partita prosegue punto a punto fino al massimo vantaggio della squadra ospite (15-11). Coach Piazza richiama a sé la squadra per un time out. I ragazzi rientrano sul taraflex carichi e decisi a rimontare, Patry ha la mano calda e Porro inizia a servirlo: situazione che lo porterà a segnare 10 punti con una percentuale realizzativa del 60%. Ma non basta, Top Volley Cisterna si aggiudica il set per 25-19.

Terzo set, punto di svolta per Milano. Kaliberda inizia in battuta, ma sbaglia. Sembra iniziare bene il set per la compagine milanese. Milano cresce e con un muro del capitano, che manda fuori tempo Cisterna si registra un vantaggio di due punti per i ragazzi di Piazza. Ma i pontini non ci stanno: si continua a giocare con vantaggi minimi, questa volta però è Milano a fare la scia. Dura poco però, Sedlacek con un ace riporta il set in parità e Zingel con un muro rilancia avanti Cisterna, ma poi sbaglia ed è di nuovo parità. Baranowciz alza un pallone difficilissimo e Cisterna è avanti.

Ma, di nuovo, si procede punto su punto. Loser, con una grande intesa con Porro, riagguanta il team di Soli per segnare il momentaneo pareggio. Milano prova a prendere il largo con un super ace di Loser che vale il 17-16, ma la partita ha la sua svolta definitiva sul 21-18 per Cisterna, un’ultima reazione di Milano è da assegnare a Yuki Ishikawa che mette a terra il 21esimo punto per i ragazzi di Piazza. Ma è troppo tardi Top Volley Cisterna si aggiudica il terzo set per 23-25.

Con il ritorno tra le mura di casa riprende anche l’appuntamento Volley4All, il progetto di inclusione sociale di Powervolley Milano realizzato in collaborazione con la Fondazione Allianz UMANA MENTE. In quest’occasione, i graditi ospiti della prima di campionato sono stati la rappresentativa della nazionale pallavolo maschile sordi e la rappresentativa della nazionale pallavolo femminile sorde che hanno cantato l’Inno d’Italia insieme ai 2360 spettatori dell’Allianz Cloud.

Altra novità presente sul taraflex meneghino è stata la nuova configurazione del campo da gioco, che a seguito del successo ottenuto nelle gare internazionali organizzate dalla FIVB, nell’ambito di un progetto pilota realizzato in collaborazione con la Lega Pallavolo, disputerà le partite casalinghe con le panchine schierate fronte TV, dallo stesso lato del primo arbitro.

DICHIARAZIONE

Matteo Piano (Allianz Powervolley Milano): “A mio parere, il nostro rammarico è quello che dovevamo cercare di accettare quello che siamo stati in questa partita, anche le cose che non ci stavano venendo; invece abbiamo sofferto questa cosa: cioè di essere al di sotto di alcune nostre aspettative. Ci stiamo allenando bene e con qualità, quindi quando non ci è venuto qualcosa abbiamo cercato di risolvere la partita sempre ognuno con i propri colpi, che non stavano venendo. Anziché cercare di accettare questa difficoltà e uscirne da squadra, ci siamo invece un po’ persi e abbiamo faticato proprio per un discorso di aspettative. Onore comunque a Latina. Si tratta della prima di campionato, la prima partita in casa, l’emozione, tutte queste cose ci stanno, ma dovevamo accettarle e prepararci a questa situazione”

TABELLINO

Allianz Powervolley Milano – Top Volley Cisterna: 0-3 (22-25, 19-25, 23-25)

Allianz Powervolley Milano: Mergarejo 1, Bonacchi, Vitelli, Loser 8, Patry 16, Piano 6, Ishikawa 9, Porro 2, Pesaresi (L), Ebadipour 6. N.E. Lawrence, Colombo (L). All. Piazza

Top Volley Cisterna: Zingel 4, Catania (L), Kaliberda 11, Sedlacek 16, Dirlic 16, Rossi 2, Staforini, Baranowicz 2, Bayram 1. N.E. Zanni, Mattei. All. Soli

NOTE

ALLIANZ POWERVOLLEY MILANO: 5 muri, 2 ace, 18 errori in battuta, 44% in attacco, 57% (28% perfette) in ricezione.

TOP VOLLEY CISTERNA: 11 muri, 2 ace, 13 errori in battuta, 48% in attacco, 45% (19% perfette) in ricezione.