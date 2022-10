Assisi. 4 ottobre: Mattarella alla cerimonia di accensione della Lampada di San Francesco, Patrono d’Italia

(mi-lorenteggio.com) Assisi, 3 ottobre 2022 – Il 4 ottobre d’ogni anno nella Basilica di San Francesco in Assisi viene riaccesa la Lampada votiva che rischiara la cripta dove riposano le spoglie mortali del ‘Poverello di Dio’, San Francesco. A farlo sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che poi dal loggiato rivolgerà il tradizionale Messaggio alla Nazione.

PROGRAMMA

9.30 – Accoglienza delle Autorità da parte di fra Marco Moroni OFMConv, Custode del Sacro Convento

10.00 – Celebrazione eucaristica. Presiede S.Em. il card. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, con la presenza di S.Em. il card. Agostino Vallini, Legato pontificio per le Basiliche di Assisi, S.E. mons. Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi – Nocera U. – Gualdo T. e di Foligno, i Ministri generali e Provinciali delle Famiglie Francescane.

La comunità francescana vuole così esprimere “gratitudine a quanti si sono prodigati nel far fronte alla pandemia mettendo la propria vita al servizio degli altri”. La celebrazione per la Festa di San Francesco e l’ accensione della lampada votiva dei Comuni d’ Italia è in programma dalle 10 nella Basilica superiore. La celebrazione eucaristica sarà officiata dal presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo Zuppi. Dopo il Messaggio alla Nazione, il presidente Mattarella si recherà in visita privata sulla tomba di San Francesco.

MARTEDÌ 4 OTTOBRE – Basilica di San Francesco

chiesa inferiore – celebrazioni eucaristiche:

6.00 – Presiede S.Em. il card. Agostino Vallini, Legato pontificio per le Basiliche di Assisi. Al termine, la comunità francescana deporrà davanti alla tomba di san Francesco i biglietti con i nomi delle persone decedute durante la pandemia di Covid, ricevuti attraverso l’iniziativa online Prega per il mio caro: tramite il sito 4ottobre.sanfrancesco.org si può lasciare il nome del proprio caro defunto.

7.00 – Presiede fra Massimo Fusarelli OFM, Ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori.

8.00 – Presiede fra Roberto Genuin OFMCap, Ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini.

9.00 – Presiede S.E. mons. Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi – Nocera U. – Gualdo T. e di Foligno

chiesa superiore

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella accende la “Lampada Votiva dei Comuni d’Italia”.

Partecipano, su invito, autorità civili, militari e religiose e i rappresentanti delle associazioni e degli enti coinvolti nella gestione della pandemia.

È possibile seguire la celebrazione anche sul prato antistante la Basilica, fino ad esaurimento posti e in diretta su RAI 1 e RAI Internazionale.

Loggia del Sacro Convento

11.30 – Saluto di fra Carlos Trovarelli OFMConv, Ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali.

Messaggio al popolo italiano del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (in diretta su RAI 1).

Locali ipogei sotto la piazza inferiore

15.00 – Inaugurazione del nuovo Centro convegni Colle del Paradiso realizzato nella zona sottoposta ai lavori di consolidamento strutturale dopo il terremoto 1997, di cui ricorrono i 25 anni (Partecipazione su invito)

chiesa inferiore

16.00 – Celebrazione dei Secondi Vespri della Solennità di San Francesco. Presiede S.E. mons. Santo Marcianò, Arcivescovo Ordinario Militare.

A conclusione – Processione dei concelebranti e dei frati alla piazza della chiesa superiore.

Dal cupolino della Basilica Benedizione all’Italia con la Chartula di San Francesco da parte di S.E. mons. Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi – Nocera U. – Gualdo T. e di Foligno.

Sagrato e prato antistante la chiesa superiore

17.00 – Concerto della Banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco diretta dal M° Donato di Martile. Tenore: Francesco Grollo. Durante il concerto vengono presentati sul maxischermo gli

interventi operati dai Vigili del Fuoco dopo il terremoto 1997, nel XXV anniversario, e i rilievi effettuati recentemente su tutto il complesso monumentale del Sacro Convento e della Basilica.

Orari di apertura

chiesa inferiore e tomba di San Francesco: dalle 6.00 alle 19.00

chiesa superiore: dalle 8.30 alle 19.00

(non è possibile visitare la Basilica durante le celebrazioni. Il 4 ottobre è possibile visitare la chiesa superiore solo dalle 13 alle 16.30).

Orario confessioni

Dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.45

I canti per le principali celebrazioni liturgiche sono eseguiti dalla Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco. Direttore: fra Peter Hrdy, OFMConv. Organista: Piergiovanni Domenighini.