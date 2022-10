Castione della Presolana, ritrovato senza vita il ragazzo disperso da ieri

(mi-lorenteggio.com) CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG), 3 ottobre 2022 – Ritrovato stamattina senza vita il ragazzo di 28 anni disperso da ieri. Stanotte sono stati effettuati i sorvoli da parte dell’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, mentre le squadre hanno ripercorso le creste. All’alba è arrivato l’elicottero della Guardia di Finanza, decollato da Bolzano e durante i sorvoli il ragazzo è stato individuato. Da una prima ricostruzione è precipitato e i traumi non gli hanno lasciato scampo. Un ringraziamento per la disponibilità e la collaborazione a tutte le realtà che hanno partecipato alle ricerche: oltre al Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico erano presenti il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza di Edolo, Vigili del fuoco e Carabinieri, al Corpo volontari Presolana, al Comune di Castione della Presolana per la collaborazione e all’Hotel Spampatti per l’ospitalità.

Ritrovata viva la donna di circa sessant’anni dispersa da ieri sera a Marzio, in provincia di Varese. Le squadre della Stazione di Varese della XIX Delegazione Lariana sono state allertate ieri sera intorno alle 22:30 in collaborazione con i Vigili del fuoco. Sul posto anche l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Dopo avere valutato le aree primarie, i soccorritori hanno ritrovato la donna intorno alle due di notte: era finita in un canale in cui scorreva anche un piccolo torrente, in condizioni di ipotermia ma viva. È stata recuperata mediante la tecnica del contrappeso per un’ottantina di metri, portata sul sentiero e infine all’ambulanza.