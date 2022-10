CLASSIFICA SOLE 24ORE, FDI: MILANO PERICOLOSA, SALA NON CAPISCE LE PERIFERIE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 ottobre 2022 – “Ancora una volta Milano si distingue, in negativo, nella classifica della criminalità.

Parliamo della classifica annuale del Sole 24Ore uscita oggi: il capoluogo lombardo è in testa per furti con destrezza e furti in esercizi commerciali e secondo per rapine in esercizi commerciali e furti con strappo.

Giusto pochi mesi fa il sindaco Sala aveva dichiarato che ‘Non considero la situazione drammatica’, minimizzando un problema che invece persiste e si aggrava, minando la tranquillità dei cittadini. Sala non è mai stato il sindaco delle periferie e questo si nota soprattutto quando si parla di criminalità: non conosce la situazione dei quartieri difficili e non sa cosa vuol dire aver paura a tornare a casa la sera o ad aprire la mattina presto un esercizio commerciale. E’ il momento di aprire gli occhi”

Lo dichiara il Gruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia.

Redazione