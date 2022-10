GLI APPUNTAMENTI DEL SINDACO SALA PREVISTI MARTEDI’4 OTTOBRE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 ottobre 2022 – Di seguito gli appuntamenti del Sindaco di Milano Giuseppe Sala previsti domani, martedì 4 ottobre:

– ore 9, a Palazzo Reale, porterà un saluto al convegno “La città come laboratorio per la neutralità climatica”;

– ore 11, all’Arena Civica, parteciperà alle celebrazioni per il 162° anniversario del Corpo della Polizia Locale;

– ore 17, in Sala Alessi a Palazzo Marino, terrà il saluto iniziale all’Opening Nastro Rosa di Lilt;

– ore 18, alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele II, interverrà alla presentazione del libro di Claudio Cerasa “Le catene della destra”.

V.A.