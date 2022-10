MILANO OSAKA. INCONTRI E SCAMBI CULTURALI PER IL 40ESIMO DEL GEMELLAGGIO TRA LE DUE CITTÀ 

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 ottobre 2022 – Incontri istituzionali e con la comunità finanziaria, mostre fotografiche e di moda e la firma di un’intesa per la collaborazione e gli scambi culturali tra i castelli delle due città: è il programma della tre giorni che da oggi vede a Milano una delegazione di Osaka, in occasione del 40esimo anniversario del gemellaggio tra le due città.



Sullo sfondo l’Esperienza dell’Esposizione Universale, che ha visto Milano protagonista nel 2015 e che verrà ospitata da Osaka nel 2025 con il tema “Designing Future Society for Our Lives”.



La delegazione giapponese è stata accolta questa mattina a Palazzo Marino dalla Vicesindaco Anna Scavuzzo, che ha incontrato il Vicesindaco Toru TAKAHASHI, e dalla Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi che, insieme al Presidente della Commissione consiliare Politiche Internazionali Carmine Pacente e al Presidente della Commissione consiliare Cultura Luca Costamagna, ha accolto il Console generale del Giappone Yuyi AMAMYA, il Presidente del Consiglio comunale di Osaka, Kazutaka OHASHI, e una rappresentanza dell’assemblea cittadina.



Sempre oggi, il programma della visita prevede un incontro tra l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi e il Vicesindaco TAKAHASHI e la firma tra i direttori del Castello Sforzesco e del Castello di Osaka di una lettera di intenti per scambi e collaborazioni future. Per l’occasione, verrà esposto fino al 17 ottobre nel Cortile della Rocchetta il percorso fotografico “Le Quattro Stagioni al Castello di Osaka”.



Il 5 ottobre l’assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro Alessia Cappello parteciperà al Business investment seminar sull’attrattività di Osaka, che si terrà a Palazzo Giureconsulti.



La tre giorni prevede inoltre la mostra di creazioni di moda dal titolo “Fatto a Mano”, organizzata congiuntamente dall’Istituto Marangoni e da UEDA College of Fashion, visitabile da domani al 10 ottobre a Palazzo Morando.



La delegazione di Osaka visiterà poi l’area Porta Nuova Bosco Verticale, successivamente Amat presenterà il Progetto di urbanismo tattico Strade Aperte – Buenos Aires.



Chiuderà il tour la lesson learned e la visita nell’area ex Expo a cura di Arexpo.



Milano e Osaka sono gemellate dal 1981. A causa del Covid, il 40esimo anniversario viene celebrato quest’anno.

V.A.