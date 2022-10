EDUCAZIONE. DAL 10 OTTOBRE LE SEZIONI DELL’INFANZIA DI VIA CARNOVALI TEMPORANEAMENTE TRASFERITE NELLE SEDI DI BIGATTI E DE CURTIS

Milano, 4 ottobre 2022 – Per consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria sulla copertura della scuola dell’infanzia di via Carnovali, dalla prossima settimana e fino a fine lavori, le cinque sezioni saranno trasferite nelle sedi di via Bigatti e via De Curtis.

La scuola era già oggetto di un intervento di manutenzione del tetto: in attesa della posa, erano state posizionate delle coperture temporanee che, a causa del vento e delle piogge di fine settembre, non sono riuscite a impedire infiltrazioni.

Per assicurare continuità all’attività educativa e permettere un’esecuzione dei lavori più rapida ed efficace si è provveduto a spostare tutte le sezioni nelle strutture di via Bigatti e via De Curtis: gli interventi dovrebbero concludersi entro la fine dell’anno, così da far riprendere l’attività educativa nella scuola di via Carnovali dopo la pausa natalizia.