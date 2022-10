Gruppo San Donato e CIRFOOD partner per il benessere e la salute dei pazienti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 ottobre 2022 – CIRFOOD – impresa cooperativa italiana leader nella ristorazione collettiva, commerciale e nei servizi di welfare – si è aggiudicata la gestione del servizio di ristorazione dedicato ai degenti e ai dipendenti di 13 ospedali del Gruppo San Donato, rafforzando così la collaborazione avviata nel 2020 con il servizio già in essere presso l’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano.

Per CIRFOOD e il Gruppo San Donato, il cibo non è solo nutrimento, ma rappresenta una parte integrante della cura del paziente e, con questo approccio, le due importanti realtà vogliono continuare a garantire, insieme, servizi volti a migliorare il benessere e la salute delle persone.

Le 13 strutture lombarde oggetto del servizio sono: l’Istituto Clinico Città di Brescia, l’Istituto Clinico S. Anna e l’Istituto Clinico San Rocco; il Policlinico San Marco, gli Istituti Clinici Zucchi di Monza; gli Istituti Clinici Zucchi di Carate Brianza, l’Istituto Clinico Villa Aprica; l’IRCCS Policlinico San Donato; l’Istituto di Cura Città di Pavia; l’Istituto Clinico Beato Matteo; l’Istituto Clinico San Siro; il punto ristoro H San Raffaele Resnati a Milano e il bar all’interno dell’Istituto Clinico Villa Aprica a Como.

“Siamo felici di continuare a collaborare con il Gruppo San Donato, realtà di primissimo piano con la quale condividiamo la stessa attenzione e lo stesso impegno a favore della salute e del benessere delle persone” ha commentato Chiara Nasi, Presidente CIRFOOD. “La ristorazione sociosanitaria, infatti, ha una forte valenza sociale e di servizio che abbiamo la responsabilità di condividere con alcune delle più importanti strutture ospedaliere e socioassistenziali in Italia”.

”Gruppo San Donato e CIRFOOD ampliano e consolidano oggi una proficua collaborazione. Ad accomunare i due grandi gruppi lo stesso impegno nella promozione della cultura del mangiar sano e la stessa visione dell’alimentazione come parte integrante della cura. CIRFOOD vanta grande attenzione nella ricerca della qualità delle materie prime e dei prodotti, ma anche verso le sempre più attuali tematiche legate alla sostenibilità. Queste caratteristiche la rendono partner ideale di Gruppo San Donato” afferma Francesco Galli, presidente Comitato programmazione strategica & controllo del Gruppo San Donato, nonché amministratore unico di GSD food & wine.

Il servizio offerto da CIRFOOD fa leva su un solido know-how maturato in oltre 50 anni di attività, che ha permesso all’impresa di diventare leader nel settore (Fonte Cerved-Databank 2021) e sulla collaborazione con i medici del Gruppo San Donato per l’elaborazione di piani nutrizionali, pensati per le necessità degli ospiti delle strutture. I percorsi alimentari forniti pongono grande attenzione a un idoneo bilanciamento dei macro e micro nutrienti e a una corretta alternanza delle fonti proteiche.

L’impresa, inoltre, ha introdotto soluzioni e tecnologie per la prenotazione del pasto e la tracciabilità dell’intera filiera produttiva, che garantisce anche l’utilizzo di prodotti IGP e DOP. Infine, verranno implementati interventi di riduzione dell’impatto ambientale attraverso soluzioni e buone prassi di lavoro, promuovendo progetti di sostenibilità, attraverso, per esempio, una politica plastic-less, che prevede l’utilizzo di stoviglie lavabili e non monouso.

Il Gruppo San Donato (GSD), fondato nel 1957, è oggi fra i primi gruppi ospedalieri europei e il primo in Italia. È costituto da 56 sedi, di cui tre IRCCS (Policlinico San Donato, Ospedale San Raffaele, Istituto Ortopedico Galeazzi). Questi numeri si traducono in una capillare presenza in tutte le principali province lombarde (Milano, Monza, Como, Pavia, Bergamo, Brescia), alle quali si aggiunge Bologna. Cura oltre 4,7 milioni di pazienti all’anno, in tutte le specialità riconosciute, essendo tra i leader, a livello nazionale e internazionale, in Cardiochirurgia, Cardiologia, Chirurgia Vascolare, Neurochirurgia, Ortopedia e Cura dell’Obesità. Realizza l’80% dell’attività clinica in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Conta 17.000 collaboratori, di cui più di 7.000 medici. Oltre all’eccellenza dell’attività clinica, ciò che rende unico GSD in Europa è la qualità dell’attività di didattica universitaria e di ricerca scientifica: 380 docenti e circa 1.200 ricercatori, 3.000 studenti, 539 specializzandi, 2.178 pubblicazioni scientifiche all’anno per 10.048 punti di Impact Factor.

CIRFOOD Cooperativa Italiana di Ristorazione. Con oltre 50 anni di storia, CIRFOOD è una delle maggiori imprese italiane attive nella ristorazione collettiva, commerciale e nei servizi di welfare. Grazie al lavoro di circa 12.000 persone, la vera forza dell’impresa, CIRFOOD è presente in 17 regioni e 74 province d’Italia, in Olanda e Belgio. Feed the future è la visione che ispira da sempre CIRFOOD nel modo di fare impresa e guardare al domani per migliorare gli stili di vita delle persone nel rispetto dell’ambiente. CIRFOOD si impegna ogni giorno a nutrire il futuro di idee e soluzioni in grado di garantire a tutta la società uno sviluppo sostenibile, dal punto di vista economico, ambientale, sociale e culturale.

Redazione