HALLOWEEN DA BRIVIDO AD ACQUAWORLD!

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 ottobre 2022 – Acquaworld, l’unico parco acquatico al coperto d’Italia, si trasformerà per Halloween con suggestive scenografie: fantasmi, mostri, scheletri, vampiri e zombie infesteranno il parco per la prima volta con un grande Show unico nel suo genere.

Il 31 Ottobre dalle 10.00 alle 23.00 la compagnia Mantica, specializzata in arti circensi, si esibirà in due paurosi spettacoli, uno dedicato ai più piccoli (nel pomeriggio) e uno decisamente più spaventoso per gli adulti (la sera).

“Mortica”, o spettacolo della paura, andrà in scena sorprendendo il pubblico con sensazionali numeri acrobatici, giocoleria, equilibrismo e danza aerea in un’atmosfera coinvolgente e spaventosa.

Ad Acquaworld nulla è lasciato al caso nella notte più tenebrosa che mai! Tra le onde e gli scivoli, sarà possibile sorseggiare cocktail stregati e gustare dolci caramelle dalle forme più mostruose!

Pronti a un divertimento … da brivido?

Utile da sapere:

• Come Raggiungere Acquaworld

 In auto:

da Milano: prendere la tangenziale est in direzione Lecco, uscita Dogana di Concorezzo

da Bergamo: prendere autostrada A4, direzione Milano, uscita Agrate

 Con i mezzi pubblici:

dalla fermata metro Cologno Nord (M2 Verde), prendere l’autobus Z 323 per Vimercate e scendere a Concorezzo fermata Malcantone

dalla stazione di Monza, prendere l’autobus Z 321 per Trezzo e scendere a Concorezzo fermata Malcantone

• Come acquistare i biglietti: è possibile acquistare biglietti e abbonamenti sul sito di Acquaworld.

A proposito di Acquaworld

Aperto nel 2011, Acquaworld, è un parco acquatico e benessere unico in Italia con i suoi 20.000 metri quadrati di superficie, tra aree coperte e scoperte, nove scivoli acquatici super divertenti, piscine e vasche idromassaggio con acqua sempre calda e, in estate, un grande giardino con sdraio, lettini e ombrelloni. Il Parco è diviso in diverse aree: Benessere, Fun, Scivoli, Miniworld ed è costruito in modo tale da poter accogliere tutti gli ospiti con disabilità che potranno spostarsi autonomamente grazie all’uso di ascensori, rampe e montascale; sono inoltre a disposizione spogliatoi dedicati. Dall’agosto 2020 è proprietà Pillarstone Italy, la piattaforma fondata nel 2015 da KKR per supportare le banche italiane nella gestione delle proprie esposizioni verso asset non core e underperforming attraverso il miglioramento della performance e del valore dei business sottostanti. In tale strategia si colloca il piano di sostegno del fondo, con l’obiettivo di rilanciare il Parco sviluppandone le elevate potenzialità, offrendo ai clienti una esperienza di qualità anche attraverso l’introduzione di nuove attrazioni.