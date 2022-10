Il Gruppo Finiper a sostegno del FAI con la campagna di raccolta fondi “Ricordiamoci di Salvare l’Italia”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 ottobre 2022 – Le insegne del Gruppo Finiper – Iper La grande i, U2 Supermercato, U! Unes Supermercati e il Viaggiator Goloso® – per il tredicesimo anno consecutivo sostengono “Ricordiamoci di salvare l’Italia 2022”, la campagna nazionale di raccolta fondi promossa dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano con l’obiettivo di fornire un sostegno concreto alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano.

Dal 3 al 31 ottobre 2022, il Gruppo Finiper coinvolge attivamente i clienti dei propri punti vendita che possono aggiungere alla spesa una cifra a partire da 2 euro che viene devoluta interamente al FAI e che consente di ricevere la FAI Donor Card. La Card dà diritto a un ingresso gratuito in uno dei 54 Beni del FAI aperti al pubblico su tutto il territorio nazionale per vivere un’esperienza unica in luoghi speciali immersi nella bellezza.

Con un impegno concreto verso la campagna “Ricordiamoci di salvare l’Italia 2022”, dal 2010 al 2021, Finiper ha permesso di raccogliere e devolvere oltre 1.200.000 di Euro a sostegno del FAI. Una collaborazione che rispecchia le politiche sociali del Gruppo, impegnato da sempre nel sensibilizzare il cliente al rispetto del patrimonio ambientale e culturale del nostro Paese, tramite iniziative di solidarietà e tutela.

“Siamo felici di confermare il nostro impegno e di poter supportare anche quest’anno una causa che riguarda tutti noi, il nostro patrimonio storico, artistico e paesaggistico. L’Italia è uno dei Paesi che offre il più grande e importante patrimonio culturale e credo che ognuno di noi possa in qualche modo preservarlo e custodirlo – dichiara Christophe Mosca, direttore generale di Finiper Canova Group Spa -. Siamo fieri di affiancare la missione del FAI e di contribuire a tutelare e valorizzare la ricchezza del nostro Paese sensibilizzando i nostri clienti e dipendenti a partecipare a questa iniziativa, sostenuta dal Gruppo da ben 13 anni, facendo sinergia tra le nostre insegne Iper La grande i, Unes, U2 Supermercato e il Viaggator Goloso®”.

Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano è una Fondazione senza scopo di lucro che dal 1975 ha salvato, restaurato e aperto al pubblico importanti testimonianze del patrimonio artistico e naturalistico italiano. La sua mission è promuovere una cultura di rispetto della natura, dell’arte e delle tradizioni del nostro Paese.

Giunta alla XIV edizione, l’iniziativa “Ricordiamoci di salvare l’Italia 2022” è valida fino al 31 ottobre e l’elenco dei luoghi visitabili è disponibile sul sito www.fondoambiente.it.