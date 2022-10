Il terzo polo a San Donato vola ad oltre il 15%

(mi-lorenteggio.com) San Donato, 4 ottobre 2022 – Risulta doveroso prendere atto che – a seguito delle

analisi svolte sugli esiti delle elezioni del 26 settembre – la coalizione Azione e Italia

Viva è stata decretata di fatto come la terza forza politica in città.

“Sono stati oltre 2.500 i cittadini sandonatesi che hanno scelto il Terzo Polo.” – ha

detto Alessandro Carta, imprenditore e referente di San Donato in Azione. “Stiamo

parlando del 15 per cento, un grande risultato se pensiamo che sono due movimenti

giovanissimi, in particolare, poi, quello di Calenda. Questo consenso permetterà a noi

di lavorare sul territorio con ancora più determinazione”.

Gli elettori sandonatesi sono stati per lo più i giovani nella fascia di età tra i 18 e i 24

anni, come nel resto del Belpaese. Il partito di Calenda, infatti, tiene molto alle

tematiche legate al mondo giovanile, senza trascurare tuttavia le diverse esigenze

sociali delle altre classi di età.

“Il nostro programma spazia dall’istruzione, alla sanità, all’autosufficienza energetica,

affrontando tutto con assoluta pragmaticità. Proprio per questo ci rivolgiamo a tutti,

giovani e meno giovani, uniti dalla voglia di lavorare per il bene di San Donato e

invitiamo tutti coloro che hanno la medesima volontà di unirsi a noi in modo che si

possa fare sempre di più e il consenso diventi così ancora più grande” ha dichiarato un

altro attivista di Azione, Davide Pinnella.