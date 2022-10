MAGENTA, FRATELLI D’ITALIA PRIMO PARTITO CON OLTRE IL 27%

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 04 ottobre 2022 – Analogamente a quanto accaduto in tutto il resto d’Italia, ma soprattutto in Lombardia dove la Destra coglie un risultato storico diventando il primo partito della Regione, il Circolo di Fratelli d’Italia di Magenta ESPRIME soddisfazione per l’eccellente risultato ottenuto alle elezioni politiche del 25 settembre non solo a livello nazionale, ma anche a livello locale dove il partito ha superato il 27% nell’elezione per la Camera.

Siamo molto orgogliosi della percentuale ottenuta nel nostro comune che ripaga il costante impegno e il duro lavoro svolto dal partito e dai militanti, impegno che si è concretizzato a giugno con le elezioni comunali e l’ingresso di Stefania Bonfiglio in Giunta e di Marco Maltagliati in Consiglio.

Come Circolo, in questi anni, abbiamo operato per costruire un’alternativa credibile, mirata alle esigenze e ai bisogni; ora siamo chiamati ad un compito ancora più difficile, perché essere il primo partito attribuisce non solo gli onori, ma anche molte più responsabilità.

Mentre le elezioni amministrative di giugno ci hanno premiato con un risultato positivo in quanto, considerato il contesto locale, Fratelli D’Italia e’ stato l’unico partito dello scenario politico che è cresciuto rispetto alle amministrative del 2017, triplicando i consensi dal 2,72% al 7,88%, le elezioni politiche del 25 settembre ci hanno confermato primo partito a livello nazionale e motore della coalizione di centrodestra.

Come circolo di Magenta infine siamo estremamente orgogliosi di aver centrato un risultato storico: per la prima volta infatti è stato eletto in Parlamento Umberto Maerna, dirigente nazionale di Fdi e in precedenza della Destra sin dagli anni Novanta. Si tratta di una enorme soddisfazione per tutti noi e di una grande opportunità per la città di Magenta e il Magentino.

Ci teniamo a far giungere a tutti gli elettori il nostro più sentito ringraziamento e un plauso a tutti i sostenitori che ci supportano e credono in noi, ma soprattutto nel progetto del partito e di Giorgia Meloni.

Circolo Fratelli d’Italia Magenta