 ROGGIANI: IN 500 PER LA NOSTRA PRIMA ASSEMBLEA POST VOTO, SI PARTE IL 15 CON GRANDE MOBILITAZIONE

SINTOMO CHE MILANO VUOLE PARTECIPARE ALLA RIGENERAZIONE DEL PARTITO



Milano, 4 ottobre 2022 – “Sette giorni dopo i risultati del voto ripartiamo dalla nostra comunità. Ieri fino a mezzanotte inoltrata eravamo in quasi 500, in presenza e da remoto, alla prima assemblea metropolitana post elezioni. In linea con il lavoro che da sempre portiamo avanti per un partito che si apre e discute con tutte e tutti abbiamo voluto dare il via subito al confronto. La grandissima partecipazione è sintomo del fatto che qui c’è una comunità viva che vuole partecipare attivamente alla rigenerazione del Partito Democratico. Ci sono tante cose da cui ripartire e molte da cambiare: ecco perché ci rimboccheremo le maniche. Il 14 ottobre il Partito Democratico compirà quindici anni e per questo abbiamo deciso di lanciare per il giorno successivo una grandissima mobilitazione. Con i nostri banchetti saremo in tutti i comuni della Città metropolitana e in tutti i quartieri di Milano per ascoltare e per parlare con le persone. Il dibattito con loro non sarà sul Partito Democratico e sulle vicende interne ma al centro continueranno ad esserci i problemi reali delle persone, perché, quindici anni dopo, c’è ancora estremamente bisogno di un partito democratico, europeista, progressista e riformista. Chi vorrà potrà decidere anche di iscriversi. Il PD riparte dove è sempre stato, tra le persone e con le persone”. Così la segretaria metropolitana del PD milanese Silvia Roggiani.

