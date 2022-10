SALVATA UNA RAGAZZA SCIVOLATA NELLE ACQUE DELL’ADIGE

(mi-lorenteggio.com) Verona, 4 ottobre 2022 – Soccorsa stanotte dai Vigili del fuoco di Verona una ragazza scivolata nelle acque del fiume Adige all’altezza di Lungadige Bartolomeo Rubele, in zona centro città.

Gli esperti in soccorsi fluviali intervenuti, hanno recuperato la ragazza che era rimasta aggrappata ad un masso per non essere trascinata via dalla corrente e la hanno affidata al personale sanitario per il trasporto all’ospedale di Borgo Trento.