Sostegno alle donne iraniane, il Consiglio regionale approva all’unanimità

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 ottobre 2022 – Dino Alberti (M5S): «Abbiamo votato convintamente a favore di una mozione che chiede un impegno ben preciso. È chiaro che questo non basterà a cambiare le cose in Iran, ma è importante ribadire il dovere che abbiamo di difendere la libertà di poter scegliere: ogni persona dovrebbe essere messa nelle condizioni di poter scegliere liberamente. Un obiettivo che possiamo perseguire attraverso: divulgazione, informazione e comunicazione. Solo con la conoscenza dei mondi e delle reciproche differenze si può arrivare a cambiare concretamente le cose. Probabilmente la nostra cultura non ha tutti gli strumenti per comprenderne in toto un’altra così lontana da noi, per questo il nostro ruolo non è quello di insegnare o esportare valori, quanto piuttosto quello di denunciare, promuovere campagne massive di sensibilizzazione, aiuti umanitari e mettere in campo quanto in nostro potere per riportare a casa Alessia Piperno. Questo è quello che dobbiamo fare» così il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Dino Alberti, annuncia il voto favorevole del gruppo pentastellato lombardo alla mozione: “Solidarietà e vicinanza alle donne iraniane private dei propri diritti civili” approvata all’unanimità dal Consiglio regionale.

Redazione