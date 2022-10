A Bollate, in biblioteca, la discoteca (silenziosa) per attirare i più giovani

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 5 ottobre 2022 – Un’iniziativa pensata esclusivamente per i giovani nell’ambito della Festa della Biblioteca, organizzata dall’Assessorato alla Cultura e Pace del Comune di Bollate. Si tratta della Silent disco, serata per scatenarsi ma con la musica in cuffia, che si terrà sabato 8 ottobre dalle 21 alle 24.

Grazie al sistema di diffusione attraverso cuffie luminose e in modalità wireless i ragazzi potranno ballare con le loro canzoni preferite, scegliendo persino la playlist desiderata tra le tre diverse proposte dai Dj e trasmesse su tre canali. Si va dal pop alla disco fino al rap e, indossata la cuffia, con la musica nelle orecchie, si potrà ballare in tutti i locali della biblioteca, nel giardino e persino nella piazza ma senza disturbare nessuno.

Una sfida nuova per la Biblioteca di Bollate, ideata per coinvolgere i giovani, proponendo i loro strumenti e i loro linguaggi. Lo scopo è portare in biblioteca un numero sempre maggiore di Millenials e di giovani della Generazione z abituati a frequentare la biblioteca per studio o lettura.

A Bollate vogliamo dimostrare che la Biblioteca è tanto altro, è scambio e contaminazione culturale. Dal desiderio di far emergere questa connotazione nuova è nata l’iniziativa Silent disco. Che poi può avvicinare i giovani anche al prestito di libri o di materiali audiovisivi. Perché il prestito sarà aperto tutta la sera.

L’iniziativa è a ingresso libero; il costo della cuffia è di 10 euro per tutta a serata.