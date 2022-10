ALLE RESIDENZE HELIOPOLIS KORIAN DI BINASCO UN DOG CAMP PER FAVORIRE L’INCONTRO TRA ANZIANI E ANIMALI DOMESTICI

(mi-lorenteggio.com) Binasco, 05 ottobre 2022. Favorire e promuovere l’incontro tra animali domestici e anziani, con questo spirito le Residenze Heliopolis Korian di Binasco, in collaborazione con PetPRO (The Pet Marketing Company) e con P.E.T.S. (Pets Education and Trainers School), inaugurano sabato 8 ottobre il nuovo Dog Camp, un progetto pensato per dare a Residenti e Ospiti della struttura la possibilità di sentirsi a casa insieme al proprio amico a quattro zampe.

Heliopolis, che fa parte del Gruppo Korian, leader europeo nei servizi di cura e assistenza, diventa così una struttura pet friendly a 360°, a conferma dell’importanza degli animali nella vita delle persone e di come questi contribuiscano in maniera significativa al benessere degli anziani.

“Siamo entusiasti di inaugurare il Dog Camp e di offrire ai nostri Ospiti, Residenti e alle loro famiglie questo servizio esclusivo”, dichiara Jessica Ravarotto, Direttore Gestionale Residenze Heliopolis Korian. “Il valore terapeutico degli animali nella vita degli anziani è scientificamente riconosciuto, migliora il comportamento fisico, cognitivo, psicosociale e psicologico-emotivo delle persone contribuendo al loro benessere”.

Heliopolis offre ai Residenti degli appartamenti protetti la possibilità di portare con sé i propri amici a quattro zampe, contando sulla presenza di un Dog Hotel che si prende cura degli animali grazie ad operatori dedicati, spazi attrezzati e aree verdi in alcune ore del giorno; gli Ospiti della RSA sono, invece, coinvolti in attività di Pet Therapy, un trattamento che, integrato ad altre terapie, contribuisce alla riattivazione motoria, alla stimolazione delle abilità cognitive residue, al miglioramento del tono dell’umore ed a una migliore gestione dei disturbi comportamentali. Il Dog Camp consentirà ai familiari in visita e ai Residenti degli appartamenti protetti di portare il proprio cane in aree dedicate, con operatori professionali, e di partecipare a corsi di educazione cinofila, oltre che di ricevere consigli da esperti. Inoltre, in collaborazione con PetPRO e con P.E.T.S., saranno organizzati mensilmente eventi legati al mondo Pet per Ospiti, Residenti e famigliari.

Nel corso della giornata inaugurativa del Dog Camp previste numerose iniziative e attività, aperte alla popolazione del territorio:

Ore 10.15 | Presentazione del team e delle attività a Heliopolis.

Ore 10.30 | Consulenze e incontri con specialisti.

Ore 10.30-11.00 | Disc dog & dog Dance. Balli acrobatici e salti, alla ricerca di frisbee volanti, per divertirsi insieme al proprio cane.

Ore 11.00-11.30 |Ricerca e percorso con slalom. Una caccia al tesoro senza istruzioni, alla scoperta delle capacità olfattive dei cani e uno slalom speciale senza neve, con salti, tunnel e serpentine.

Ore 11.30-12.00 |Obedience. Un cane obbediente è un cane che vive in armonia con il proprio amico bipede, che non lo teme e che si fida di lui.

Ore 12.00-17.00 | Consulenze con specialisti.