CAPITALI CULTURA 2023, PRESIDENTE FONTANA: BRESCIA E BERGAMO BALUARDI DELLA STORIA E DEL FUTURO DELLA LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 05 ottobre 2022 – “Bergamo e Brescia sono baluardi del nostro territorio, due realtà importanti della storia e del futuro della Lombardia, simbolo di patrimoni produttivi e di operosità al servizio del bene comune”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione di ‘Bergamo-Brescia 2023’ che si è svolta oggi al ‘Meet digital culture center’ di Milano.

“La candidatura in tandem di Bergamo e Brescia – ha evidenziato il presidente Fontana – ha rappresentato un unicum, un’occasione di rinascita e di ripartenza dopo l’esperienza del Covid. Il lavoro di squadra, insieme a tutti gli attori del territorio, consentirà di trasformare l’evento in una grande opportunità: aver individuato la cultura come fattore di sviluppo è certamente un merito”.

“Abbiamo subito aderito con entusiasmo all’iniziativa – ha evidenziato il governatore Fontana – e messo nero su bianco gli impegni di Regione in uno specifico Protocollo d’intenti. Il sostegno di Regione Lombardia al progetto ‘Bergamo-Brescia Capitali della Cultura 2023’ è concreto e fattivo: complessivamente abbiamo stanziato 6,5 milioni di euro per realizzare opere infrastrutturali ed eventi”.