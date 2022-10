Ceriano – Festa dei cortili, tantissima gente alla “conquista” del centro

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 5 ottobre 2022 – Quasi 800 iscritti alla degustazione e svariate centinaia di visitatori durante l’intera giornata hanno decretato il grande successo della sesta edizione della “Festa dei Cortili. Quater pass in compagnia tucc insema in fund la via” il percorso enogastronomico per le corti del centro storico di Ceriano Laghetto che è tornato ad animare il paese all’inizio dell’autunno, dopo due anni di sospensione forzata a causa della pandemìa.

Domenica scorsa, grazie anche ad una splendida giornata di sole, moltissime persone hanno affollato la piazza e le vie del centro sul percorso che unisce la Curt del Gulpin, la Curt del Bonalüm, la Curt del Pedoeü, la Curt del Macallè e Villa Rita, i cortili protagonisti del pranzo itinerante che quest’anno ha proposto un menù a base di salumi e formaggi lombardi e brusch, risotto con luganega, polenta e bruscitt, torta paesana e per finire amaro dei nonni, il tutto accompagnato da vini doc, secondo la formula ormai collaudata e ampiamente apprezzata. Novità di quest’anno, i tavoli con i posti a sedere posizionati anche sulla strada. Ad arricchire la giornata c’erano poi i giochi di una volta, i personaggi in costume d’epoca dell’associazione “Elena e i cavalli”, l’esposizione di auto e moto d’epoca dell’associazione “Brianza Storica”, che ha visto la partecipazione di oltre 350 votanti per l’elezione dell’esemplare più bello tra quelli esposti, la mostra fotografica organizzata dai volontari del Macallè per ricordare i 25 anni di fondazione e le tante occasioni di intrattenimento proposte in centro, tra cui l’esposizione di mezzi agricoli delle aziende locali, gli abiti dell’istituto di moda Norlem di Saronno.

“E’ stata una giornata molto intensa e partecipata: c’erano tutti, dai bambini fino ai nonni, coinvolti in maniera speciale nel giorno della loro festa” -sottolinea l’assessore alla Cultura, Romana Campi.

“Sono doverosi i ringraziamenti a tutte le associazioni, i gruppi, le aziende che hanno contribuito in vari modi all’ottima riuscita dell’evento, che come sempre ha potuto contare sul supporto di numerosi volontari, veri artefici della buona riuscita di ogni nostra iniziativa”.

Archiviata la Festa dei cortili, il prossimo appuntamento in calendario è quello di domenica 9 ottobre con la StraBrollo, 8° Memorial Alex Bisaggio, con percorsi di 4,6,14 e 19 km. Il ritrovo è fissato alle ore 8 al Centro Civico Brollo di Via Dante 2, iscrizioni sul sito www.aidoalexbisaggio.blogspot.com o mail aidocerianolaghetto@gmail.com

Redazione