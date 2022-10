Corsico. Falchi e falconiere in azione per allontanare i piccioni dal Cimitero Comunale – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 5 ottobre 2022 – Ha preso il via oggi un progetto per allontanare i piccioni dal cimitero comunale di via Rimembranze. Un addestratore esperto e specializzato ha utilizzato dei falchi per far desistere i piccioni dal nidificare all’interno delle aree dei colombari.

«Abbiamo pensato di adottare – precisa l’assessore ai servizi cimiteriali Francesco Di Stefano – la stessa tecnica impiegata, con successo, in altri Comuni italiani. L’obiettivo è riuscire a liberare soprattutto alcune zone del nostro cimitero dalla presenza di piccioni. Infatti – prosegue Di Stefano – nidificano, disturbano, soprattutto il sabato e la domenica, e rappresentano un pericolo per i cittadini. Riempiendo di guano sia i muri sia i pavimenti».

L’intervento con i falchi era stato deciso alcuni mesi fa e se risulterà risolutivo verrà impiegato anche in altre zone della città.

Il falconiere entrerà in azione – oltre a oggi – altre cinque volte in ottobre, altrettante in novembre e quattro in dicembre. I falchi non nuocciono ai piccioni: sono infatti stati addestrati esclusivamente a scacciarli.

L’amministrazione guidata da Stefano Martino Ventura ha voluto prestare una particolare

attenzione al cimitero fin dai primi mesi del suo insediamento. L’assessore Di Stefano, infatti, ha iniziato l’anno scorso un percorso di ascolto dei cittadini incontrandoli almeno una volta alla settimana direttamente in via Rimembranze. Un confronto che ha permesso di programmare interventi di riqualificazione e ora di allontanamento dei piccioni.