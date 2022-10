(mi-lorenteggio.com) Gaggiano, 5 ottobre 2022 – Intorno alle ore 19.50, lungo la strada che porta a Cascina Boscaccio, una donna di 38, per cause in fase di accedertamento, ha perso il controllo della propria vettura ribaltandosi. Soccorsa dai Vigili del Fuoco e dal personale sanitario di un’automedica e di un’ambulanza della Croce Verde di Trezzano, la ferita, dopo le prime cure è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Policlinico di Milano.

V. A.