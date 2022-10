MOBILITÀ. DOMANI E VENERDÌ A MILANO LA COMMISSIONE AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI ED ENERGIA (ENVE) DEL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Milano, 5 ottobre 2022 – Si riunirà per la prima volta a Milano, nelle giornate del 6 e 7 ottobre, la Commissione Ambiente, Cambiamenti Climatici ed Energia (ENVE) del Comitato Europeo delle Regioni, un Organo Consultivo dell’Unione Europea.

Domani, giovedì 6 ottobre, si terrà la riunione plenaria della Commissione, mentre nella mattina del 7 luglio è previsto un convegno organizzato da ENVE insieme al Comune di Milano dal titolo “Green deal a livello locale: per un progetto di ripresa a prova di futuro”, dedicato al confronto e scambio di politiche e attività per l’implementazione delle diverse politiche per l’ambiente, sia su scala locale che internazionale.

Entrambi gli eventi si terranno presso la Sala Conferenze di Palazzo Reale.

La seduta della Commissione, che raccoglie oltre 90 rappresentati di città e regioni europee tra cui Varsavia, Helsinky, Madrid, la Baviera e i Paesi Baschi si aprirà alle ore 11.30 con il saluto della vicesindaco Anna Scavuzzo e con l’intervento dell’assessora alla Mobilità Arianna Censi, componente del Comitato Europeo delle Regioni dal 2020.

Tra i membri della Commissione hanno confermato la presenza Kata Tüttő, vicesindaco di Budapest e presidente di ENVE e il sindaco di Varsavia Rafał Kazimierz Trzaskowski.

Il giorno seguente, giovedì 7 ottobre, si svolgerà, un convengo che affronterà tre questioni chiave: quali sono i modi possibili per strutturare un’attuazione delle politiche a livello locale o regionale; in che modo i cittadini e le cittadine possono trarre vantaggio dalla transizione verde; come l’attuale situazione geopolitica ed economica può consente l’attuazione delle ambizioni climatiche dell’UE.

Tra i relatori ci sarà l’assessora all’Ambiente Elena Grandi.