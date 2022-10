Settimana anticontraffazione: dalla Camera di commercio un video per sensibilizzare i ragazzi sul tema

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 ottobre 2022 – Sensibilizzare i ragazzi sul tema della contraffazione: arriva un video che spiega ai più giovani, in pochi secondi, i rischi del comprare merce contraffatta in termini di: danni per le imprese e per l’ambiente, sfruttamento delle persone, scarsa qualità e sicurezza. È un’iniziativa della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi realizzata nell’ambito della Settimana anticontraffazione (3-7 ottobre).

Il video è disponibile a questo link.

La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi da anni è attiva con iniziative sul territorio a sostegno della legalità e della lotta alla contraffazione consultabili alla pagina www.milomb.camcom.it/contraffazione.

Dal 2018 è sede del Comitato provinciale di Milano anticontraffazione che opera in stretto raccordo con la Prefettura di Milano. I componenti del Comitato sono enti pubblici e privati impegnati nella prevenzione, nella sensibilizzazione e nella repressione del fenomeno della contraffazione. Obiettivo del Comitato è sviluppare una rete territoriale integrata per valorizzare e ottimizzare l’operato dei singoli enti, favorendo sinergie, cooperazione e reciproca informazione sulle iniziative.

Disponibile anche il Rapporto sulla contraffazione in Provincia di Milano: elaborato nell’ambito del Comitato e nel quale sono confluiti i risultati di un’indagine qualitativa condotta da CROSS – Osservatorio sulla criminalità organizzata – dell’Università Statale di Milano: si sviluppa attraverso numerose interviste ad Enti e Istituzioni per evidenziare le caratteristiche del fenomeno, punti di forza e criticità dell’attività di contrasto svolta nel nostro territorio. Il rapporto evidenzia anche le principali azioni da sviluppare per contrastare la contraffazione partendo dalle giovani generazioni.

Tra le prossime iniziative in programma: lunedì 24 ottobre, dalle ore 9.30 il webinar “Giocattoli, asset di proprietà intellettuale e contraffazione”.