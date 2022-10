(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 ottobre 2022 – In data 08/10/2022 nella piazza centrale di Muggiano si terrà la Terza SAGRA DEL RISO DI MUGGIANO.

Muggiano è un quartiere di Milano situato nell’estrema periferia ovest, il territorio del Borgo è situato all’interno del parco agricolo sud e la coltivazione principe del territorio è il Riso.

Il Comitato di Quartiere di Muggiano, insieme all’azienda agricola LA CORTE, in quanto promotori delle attività e dei prodotti del territorio, al

fine di valorizzare un prodotto così importante per il nostro territorio, ha deciso di promuoverlo, valorizzarlo al fine di far conoscere a tutti i cittadini un prodotto di primaria importanza per le aziende agricole del quartiere.

La giornata sarà interamente dedicata al riso e agli animali, la vita agreste che sopravvive alla città, ci sarà un laboratorio dedicato ai bambini.

Durante tutto il pomeriggio/sera ci saranno stand con vendita di prodotti del territorio, miele, vino, frutta e verdura, grazie alla collaborazione con aziende del territorio e associate a COLDIRETTI.

Dalle 19.30 il Comitato di quartiere, insieme all’azienda agricola LA CORTE, prepareranno per tutti due tipi di risotti, cucinati con materie prime a KM 0.

