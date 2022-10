Alessandria. Fermato dalla Stradale Tir contromano in autostrada A26 – VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Alessandria, 6 ottobre 2022 – Si avvicinava viaggiando pericolosamente in senso di marcia opposto, percorrendo la corsia di sorpasso sull’autostrada A26, nei pressi di Alessandria. Il tempestivo intervento di due pattuglie della Polizia stradale che si trovavano sul territorio per servizi di controllo, ha evitato conseguenze molto gravi.

Gli agenti hanno notato in lontananza le luci del mezzo pesante che percorreva la strada contromano e immediatamente si sono attivati per fermare il veicolo. Mettendo subito in sicurezza la circolazione stradale, gli agenti sono riusciti a fermare il mezzo sulla corsia di emergenza e attivato, tramite la sala operativa, un safety car che ha portato il tir fino ad un parcheggio utile per correggere il senso di marcia.

Gli agenti hanno accertato che il conducente mentre stava percorrendo la bretella autostradale A/7-26 ovest, diretto verso la Spagna, arrivato all’altezza dello svincolo di immissione direzione A/26 sud, in conseguenza della chiusura dello stesso, aveva proseguito verso lo svincolo d’immissione per l’A/26 direzione nord, ed, al termine dello stesso, approfittando dello slargo aveva invertito il senso di marcia, interpretando erroneamente le indicazioni del navigatore, trovandosi a percorrere la carreggiata nord nella direzione opposta.

Il conducente, a causa dell’incauta manovra è stato sanzionato, il mezzo sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi e la segnalazione per la revoca della patente.