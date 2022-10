ARIM 2022. Aids Running in Music all’Arena Civica di Parco Sempione

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 ottobre 2022 – Gratuita, divertente, benefica, aperta a tutti: arriva a Milano la festa finale di ARIM, il progetto di Anlaids Lombardia ETS partito qualche mese fa online che parla di benessere e prevenzione. Una festa quella di venerdì 7 ottobre dalle 16.00 alle 23.00 che fa bene e che fa del bene: maggiore sarà la partecipazione del pubblico, sempre gratuita, sia online che on stage, tanto più grande sarà l’impegno degli sponsor a donare in favore dei progetti dell’associazione dedicati all’informazione e alla ricerca per fermare l’HIV, le infezioni sessualmente trasmissibili, con un’attenzione alle nuove emergenze virali.

Partecipare significa donare: per farlo in presenza basta iscriversi gratuitamente al sito aidsrunninginmusic.com e raggiungere il Villaggio ARIM all’Arena Civica di Parco Sempione: da dove si vuole, come si vuole e quando si vuole, passando sotto il portale di ARIM e vivendo una giornata di musica e incontri presentati da Radio Number One.

Due le sfide sui social per partecipare online: #LoveArim, nata per rendere virale l’amore incondizionato, senza pregiudizi, motore di ogni cosa, condividendo un bacio: da molti anni uno dei simboli della lotta all’HIV, 30 anni dopo la foto del bacio tra Rosaria Iardino, attivista simbolo della lotta contro l’Aids e l’immunologo Fernando Aiuti, è oggi ancora un gesto contro lo stigma che deve continuare ad essere diffuso.

ARIMoveOn, la sfida tutta dedicata al movimento e al benessere con cui condividere azioni, una pedalata, una camminata, una corsa, un salto, un ballo, un abbraccio, per produrre dei watt che gli sponsor trasformeranno in donazioni. Sempre condividendo attraverso i tag:

@AnlaidsLombardia @aids_running_in_music e hashtag #lovearim #arimoveon #arimchallenge.

Ad attendere il pubblico all’Arena Civica di Parco Sempione a partire dalle 16.00 con l’apertura del Villaggio ARIM, tanta musica, intrattenimento, momenti di condivisione e di informazione; dalle ore 17.00 Anlaids Lombardia ETS offre a tutti la possibilità di effettuare gratuitamente il test rapido salivare per l’HIV e HCV (Epatite C), con l’aiuto e il supporto dei volontari Anlaids. Inaugurazione ufficiale alle 19.00 con il saluto delle autorità e, a seguire, l’intervento del presidente di Anlaids Lombardia, Andrea Gori: HIV e HCV: dove siamo? Quale sarà il futuro. Dalle 21.00 e fino alle 23.00 la festa entra nel vivo con il Dj set di Radio Number One. Anche durante la festa proseguono le challenges #LoveArim e #ARIMoveOn a cui hanno già partecipato tanti amici e i testimonial, tra cui Ringo DJ, Rachele Sangiuliano, Sara Galimberti, Diego Passoni.