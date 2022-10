Blocco dell’avvio dell’area B nel comune di Milano da Rozzano un altro no al Sindaco Sala

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 6 ottobre 2022. Approvato in Consiglio Comunale , dalla maggioranza di governo della città di Rozzano , l’ordine del giorno dalla stessa presentato a prima firma Lega , con cui si chiede il blocco dell’avvio dell’area B nel comune di Milano e si richiedono al Sindaco metropolitano interventi quali un confronto immediato con i comuni dell’area metropolitana, l’individuazione di parcheggi di interscambio per i pendolari affinchè non gravino solo sui comuni limitrofi , l’applicazione di tariffe agevolate per i lavoratori, gli studenti e i cittadini che hanno necessità di recarsi in determinate zone della città di Milano al fine di incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico.

Il nostro movimento è sensibile ai temi ambientali e alla tutela della salute che sicuramente risente dell’inquinamento ma certe misure devono tenere sempre conto del momento in cui si vive e questa misura adottata dal Sindaco Sala sembra averlo totalmente dimenticato.

Pare di essere tornati ai tempi in cui una certa sinistra pretendeva di applicare le proprie tesi anche a scapito delle realtà, avulse ieri come oggi dal contesto economico e sociale in cui pretendono di poter agire.

Il Sindaco metropolitano sembra incapace di registrare i segnali di una evidente crisi in atto che sicuramente misure come quella relativa all’area B vanno ad appesantire. Sordo il buon Sala procede, facendo pagare il conto ai cittadini. A gran voce possiamo affermare che questo non è certo il momento socio-economico per un provvedimento quale quello dell’Area B milanese.

Redazione