Deejay ten: domenica tram e bus deviati, ecco quali

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 ottobre 20222 – Domenica 9 ottobre, dalla prima mattina, deviamo diverse linee di superficie per permettere il passaggio della Deejay Ten (percorso della gara a questa pagina).

Tram 1. Dalle 7:30 alle 13, nelle due direzioni, devia tra Repubblica e p.za Firenze. Passa per v.le Monte Santo, v.le Monte Grappa, Garibaldi, Monumentale, Cenisio. Non passa da Turati, Montenapoleone, Cordusio, Cairoli, Cadorna, Domodossola, c.so Sempione.

Tram 2. Dalle 7:30 alle 12:30 fa servizio tra Negrelli-Duomo e Baiamonti-Bausan. Non passa per Cordusio, Lanza, v.le Montello.

Tram 4. Dalle 7:30 alle 12:30 fa servizio tra Parco Nord e Monumentale. Non passa da Lanza e Cairoli.

Tram 10. Dalle 9 alle 13 fa servizio tra Lunigiana-Monumentale e p.za 24 Maggio-Segesta. Non passa da Conciliazione, Arco della Pace, l.go V Alpini, c.so Sempione, via Procaccini.

Tram 12. Dalle 7:30 alle 12:30 fa servizio tra Roserio-Monumentale e Molise-Duomo (Fontana). Non passa da via Bramante, Lanza, Cordusio.

Tram 14. Dalle 7:30 alle 12:30 fa servizio tra Cimitero Maggiore-Maciachini e Duomo-Lorenteggio. Non passa da via Bramante, Lanza e Cordusio.

Tram 16. Dalle 7:50 alle 11 fa servizio tra S. Siro Stadio-Porta Genova e Monte Velino-Molise. Non passa da c.so Magenta, Duomo e Cordusio.

Tram 19. Dalle 7:40 alle 13 nelle due direzioni devia tra via Nino Bixio e via Mac Mahon. Passa da v.le Piave, Porta Venezia, Repubblica, Garibaldi, Monumentale, Cenisio. Non passa da p.za 5 Giornate, P.ta Vittoria, Duomo, Cordusio, l.go V Alpini, p.za 6 Febbraio, Domodossola, p.za Firenze.

Bus 50. Dalle 8 alle 12:30 fa servizio tra Lorenteggio e Cadorna. Non ferma a Cairoli.

Bus 57. Dalle 8 alle 12:30 fa servizio tra Quarto Oggiaro e Lanza. Non ferma a Cairoli.

Bus 58. Dalle 9 alle 12:30 fa servizio tra Baggio e via Carducci (Cadorna).

Bus 61. Dalle 8 alle 12:30, nelle due direzioni, devia tra corso Monforte/Mascagni e via Cimarosa. Passa da via V. di Modrone, via Sforza, via S. Sofia, Molino delle Armi, Colonne di San Lorenzo, c.so Genova, Sant’Ambrogio, Cadorna, Conciliazione, c.so Vercelli. Non passa da p.za Cavour, Lanza, Cairoli e Pagano.

Bus 67. Dalle 9 alle 13 fa servizio tra Scanini e p.za Piemonte. Non passa da Wagner e Conciliazione.

Bus 68. Dalle 9 alle 12:30, nelle due direzioni devia tra Porta Vercellina e via Albani. Passa per Baracca, c.so Vercelli, De Angeli, v.le Bezzi, v.le Murillo e via Silva. Non passa da Conciliazione e Amendola.

Bus 94. Dalle 9 alle 12:30 fa servizio tra Porta Volta-Repubblica e tra via Carducci (Cadorna)-via Visconti di Modrone.