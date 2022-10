Domenica 9 ottobre torna la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, dedicata quest’anno al tema “Diversi ma uguali”.

La giornata è promossa dall’Associazione Famiglie al Museo e gode di numerose forme di sostegno, tra cui il patrocinio del Ministero della Cultura, di ICOM (International Council of Museums) Italia e di Federculture. Quest’anno il testimonial dell’iniziativa è Geronimo Stilton, protagonista di un taccuino che accompagnerà bambine e bambini che parteciperanno alle iniziative con giochi e attività.

A Cremona, quattro sono gli appuntamenti previsti dal Sistema Museale “Cremona Musei”.

Si comincia alle 10 con il Museo di Storia Naturale che, in collaborazione con la Piccola Biblioteca, propone il percorso-laboratorio “Animali supereroi”, per conoscere i poteri speciali del mondo animale che ci circonda. La partecipazione è gratuita.

Alle ore 12, al Museo del Violino l’audizione dedicata alle famiglie “Capolavori per piccoli e adulti”: l’Ensemble del Conservatorio Claudio Monteverdi di Cremona, sotto la guida del direttore Giuseppe Caffi, con la voce recitante di Massimiliano Pegorini, Edoardo Baroni in veste di animatore e la partecipazione dei bambini in sala, eseguirà la Favola Musicale “Giacomino e il fagiolo magico“.La musicista Sofia Manvati suonerà alcuni brani con il violino Vesuvio 1727c di Antonio Stradivari. Il costo è di 8 € per gli adulti e di 5 € per bambini e ragazzi fino a 14 anni.

Nel pomeriggio, alle ore 15, una visita guidata “bendata” al Museo Archeologico, per riconoscere alcuni reperti solo col tatto; seguirà il laboratorio “Cammina cammina … tutte le strade portano a…”, nel quale ogni partecipante potrà creare i propri calzari “alla romana”. È previsto il pagamento del biglietto di 3 € per gli adulti; per i bambini ingresso e attività sono gratuiti.

A chiudere la giornata, il Museo Diocesano propone “Nuove voci in museo”, un percorso, accessibile a tutti, di avvicinamento ad alcune delle opere esposte. Anche in questo museo i bambini accedono gratuitamente, mentre per gli adulti il biglietto di ingresso è di 2 €.



Per informazioni e prenotazioni:

Museo di Storia Naturale e Museo Archeologico: 0372 407765 – museo.didattica@comune.cremona.it

Museo del Violino: 0372 080809 – biglietteria@museodelviolino.org

Museo diocesano: 03724 95082 – museodiocesano@diocesidicremona.it



Redazione