GIOVANI PROTAGONISTI A PALAZZO LOMBARDIA, DOMANI IL PRETE-INFLUENCER ‘DON RAVA’ DIALOGHERÀ CON I RAGAZZI SU VARI TEMI

Milano, 06 ott) Grande entusiasmo per la prima giornata de ‘La Lombardia è dei Giovani’, l’evento in corso a Palazzo Lombardia dedicato interamente agli Under 35.

La piazza della Regione è stata popolata da decine di giovani, che hanno partecipato ai vari incontri, scambiandosi reciprocamente esperienze e testimonianze su varie tematiche sociali.

Protagonista della seconda giornata sarà don Alberto Ravagnani. Domani, venerdì 7 ottobre, alle ore 19, il ‘prete-influencer’ conosciuto come ‘don Rava’, molto seguito sui social, dialogherà con i ragazzi sui temi di maggiore attualità.

Dopodomani, sabato 8 ottobre, per la giornata conclusiva, riflettori puntati sul campione olimpico Filippo Tortu, che interverrà durante l’incontro dedicato ai valori dello sport, in programma alle ore 15.

Seguirà, alle 19, un dibattito su professioni e mondo del lavoro, con imprenditori che racconteranno la propria esperienza nel mondo del digitale e dei social media.

Ampio spazio al gaming, con le postazioni allestite presso l’Isola Set (ingresso Regione – lato via Galvani), oltre che all’arte, con la mostra ‘Universo Giovane’ al 39° piano.

In piazza Città di Lombardia, inoltre, domani e sabato un dj set animerà la serata dei giovani.

Tutti gli eventi sono gratuiti, per alcuni appuntamenti è richiesta la preregistrazione.

Il programma completo dell’evento, con tutti i dettagli sulle singole iniziative, è consultabile sul sito https://giovani.regione.lombardia.it/it/la-lombardia-e-dei-giovani-2022 e sul profilo instagram.com/generazionelombardia.