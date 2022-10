Giussano. Centro sportivo “Borgonovo”, inaugurati i nuovi campi in erba sintetica – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Giussano, 6 ottobre 2022 – E’ avvenuta nel pomeriggio di giovedì 6 ottobre l’inaugurazione dei nuovi campi in erba sintetica presso il Centro sportivo Stefano Borgonovo: il simbolico taglio del nastro è avvenuto alla presenza del Sindaco di Giussano, Marco Citterio, dell’assessore allo Sport, Sara Citterio, dell’assessore ai Lavori Pubblici, Giacomo Crippa, del presidente del Vis Nova Giussano, Emiliano Sironi, e del Direttore Generale, Marco Barollo. Presenti anche Giuliano Rusca, Responsabile dell’Area Pre Agonistica FC Internazionale e Raffaele Fumagalli, Coordinatore Tecnico-Organizzativo Area Pre Agonistica FC Internazionale.

I lavori, consentono di potenziare ulteriormente l’offerta dedicata allo sport sul territorio di Giussano e permetteranno agli utenti di poter giocare su un manto erboso sintetico nuovo,

I lavori, interamente finanziati dal Comune di Giussano, hanno previsto sia il completo rifacimento del campo da gioco da 11 con materiali più performanti rispetto ai precedenti ormai esausti e giunti a fine vita sia la sostituzione del manto ormai usurato dei due campetti da 7 in modo tale da favorire la pratica calcistica nelle giovani generazioni.

L’iter di lavorazione ha previsto la completa rimozione del precedente manto di erba sintetica ormai risalente al 2006, il livellamento del manto sabbioso e la posa del nuovo manto sintetico.

Per il campo a 11, la nuova pavimentazione in erba sintetica ha una superficie totale di circa mq. 8.100 (105 x 65 metri), i nuovi manti sono realizzati con erba sintetica che garantirà caratteristiche elevate in termini di resistenza e durata nel tempo, un ottimo comfort di gioco, un buon margine di sicurezza in caso di utilizzo in condizione di bagnato e una ancor maggior praticità nella manutenzione.

Per i campi da calcetto, il progetto ha previsto la completa sostituzione dei manti in erba artificiale dei campi da calcio esistenti con quelli nuovi. Invariata la grandezza dei campi, di 54×34 metri per un totale di 3.600 metri quadrati di superficie sintetica.

“Investire nello sport significa investire nella crescita educativa e responsabile dei bambini e dei ragazzi, a cui un domani affideremo la guida del nostro Paese – specifica Marco Citterio, Sindaco di Giussano – l’Amministrazione Comunale ha scelto di eseguire la completa riqualificazione dei manti in erba sintetica nella convinzione che quest’opera sarà funzionale allo sviluppo dell’offerta sportiva sul territorio. Ci eravamo presi l’impegno di rendere ancora più fruibile questo Centro sportivo e di alzarne la qualità, questo investimento ci proietta in una visione a medio termine fondamentale per mantenere alti gli standard qualitativi dell’offerta sportiva nel nostro Comune”.

“La realizzazione dei nuovi campi in erba sintetica presso il Centro Sportivo Stefano Borgonovo rappresenta un intervento importante – afferma Giacomo Crippa, assessore con delega ai Lavori Pubblici – quest’opera ottimizza un patrimonio della città e dà la possibilità a chi vive il centro di avere spazi di prim’ordine per la pratica sportiva. Il fatto che questa opera riguardi i giovani e sia pensata per creare un luogo di divertimento e crescita personale ancora più accogliente, dimostra l’attenzione che il Comune di Giussano pone verso lo sport interpretandolo non solo come disciplina sportiva, ma come fulcro per la creazione di relazioni amicali e per avvicinare le giovani generazioni ad esperienze formative come far parte di una squadra, rispettare le regole, impegnarsi per raggiungere un obiettivo, azioni che contribuiscono a far crescere la cultura civica”.

“L’attenzione al mondo dello sport passa anche dal dotare le nostre società del territorio di impianti moderni, in grado di rappresentare un forte richiamo per l’utenza – afferma Sara Citterio, Assessore con delega allo Sport – Dopo aver eseguito la riqualificazione della pista di atletica anche grazie ad un co-finanziamento di Regione Lombardia, andiamo oggi a completare il restyling del Centro Sportivo Stefano Borgonovo dotandolo di tre nuovi campi in erba sintetica dove ci auguriamo di veder giocare, e divertirsi, tantissimi calciatori sotto la guida sicura di allenatori che all’aspetto sportivo uniscono l’aspetto formativo, indispensabile per trasferire i valori sportivi nelle giovani generazioni”.

“Oggi è una giornata importante, inauguriamo i nuovi campi in erba sintetica poche settimane dopo aver presentato il nuovo Centro di Formazione Inter, a cui va il nostro ringraziamento per la fiducia che ci è stata data – spiega Marco Barollo, Direttore Generale Vis Nova Calcio – Ringrazio il Sindaco e l’Amministrazione Comunale per questo importante intervento che ci consente di portare avanti, con ancor maggiore entusiasmo, il nostro progetto sportivo e formativo. I nuovi campi sono un ulteriore segnale di crescita fondamentali per creare qualcosa di importante a Giussano”.

“A nome mio, di tutta la società e di tutti i ragazzi, esprimo il ringraziamento al Comune per questo importante lavoro portato a termine” sottolinea il presidente ASD Vis Nova Giussano Emiliano Sironi, “festeggiamo un bellissimo inizio di collaborazione inaugurando campi favolosi” ha concluso Giuliano Rusca, Responsabile dell’Area Pre Agonistica FC Internazionale.