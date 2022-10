Guerra nucleare e Street art- A Milano riappare il fugo nucleare di Putin,

provocazione artistica di Cristina Donati Meyer

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 febbraio 2022. L’opera si intitola “Le bimbe e i bimbi del mondo dicono No al nucleare!” e riprende l’opera realizzata dalla Street artist, Cristina Donati Meyer, affissa a febbraio di quest’anno, agli esordi dell’invasione russa dell’Ucraina.

L’opera raffigura un’esplosione nucleare nel cui fungo appare il ghigno di Vladimir Putin; di fronte all’inquietante spettacolo due bambin* che fanno gesti scaramantici e mandano a quel paese il leader invasore.

In questi giorni si parla sempre più e da diverse parti (russi, ma anche inglesi e Nato), di guerra nucleare o di uso di “bombe atomiche tattiche”. La follia nucleare risolleva la testa come una delle opzioni realistiche della guerra in corso tra Russia e Ucraina.

La street art impegnata, l’artivismo, torna a dire la sua, per chiedere agli Stati di rafforzare le opzioni diplomatiche e di pace, anzichè foraggiare le industrie belliche e le guerre in giro per il mondo, tra cui quella russa contro l’Ucraina, tra le più pericolose per gli scenari nucleari e per la continua escalation, foraggiata da Putin, Biden e dalla Nato.

L’opera è stata affissa sui Navigli a Milano.

V.A.