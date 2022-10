Il CISOM torna al REAS2022, il salone internazionale dell’emergenza a Montichiari

(mi-lorenteggio.com) Montichiari, 6 ottobre 2022- Aiuto ai profughi ucraini, soccorso ai migranti fino al recente intervento nei territori colpiti dall’alluvione nelle Marche: sono solo alcuni degli eventi a cui il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – CISOM ha preso parte in questo ultimo anno assicurando sostegno alle persone fragili o in situazione di emergenza. Con questo recente vissuto, e con la forza di 50 anni di esperienza sul campo, il CISOM si presenta al REAS 2022, la fiera leader per il settore dell’emergenza, della protezione civile, del primo soccorso in programma dal 7 al 9 ottobre presso il Centro Fiera di Montichiari (Brescia).

Appuntamento ormai fisso per il Corpo, che quest’anno segna la sua undicesima presenza al REAS, al Padiglione 4 su una superficie di 400mq il CISOM esporrà una parte dei propri mezzi speciali per il soccorso in emergenza, attrezzature e presidi in uso ai volontari per fronteggiare i diversi scenari di rischio, tra cui l’Ambulatorio Medico Mobile, una tenda pneumatica e un Defender.

Saranno presenti all’appuntamento anche volontari provenienti da diverse regioni italiane in cui il CISOM è presente, per presentare i programmi e le differenti procedure di intervento.

Con oltre 3.515 volontari attivi sul territorio nazionale, quale parte del Sistema Nazionale di Protezione Civile Italiana, il CISOM interviene in occasione delle più importanti emergenze nazionali, come i terremoti o le alluvioni, ed è impegnato nelle attività di assistenza sanitaria e supporto umano ai migranti nel Canale di Sicilia, a Lampedusa e sulle coste calabresi. La risposta ad esigenze emergenziali nazionali avviene attraverso l’attivazione della Colonna Mobile Nazionale, composta di mezzi ed attrezzature sanitarie, logistiche e campali con cui il CISOM riesce ad allestire, entro 72 ore da un’emergenza, due aree di accoglienza per una capacità totale di oltre 500 ospiti.

Avvalendosi di Volontari medici, infermieri, psicologi, farmacisti e soccorritori, il Corpo svolge attività di supporto anche in caso di maxi-emergenze sanitarie, come è avvenuto in occasione della pandemia da Covid-19.